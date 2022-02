Serie de Vicente Fernández: Revelan la apariencia que tendrá Pablo Montero en ‘El Último Rey: el hijo del pueblo’ (FOTOS)

Cada vez está más cerca el estreno de la serie de Vicente Fernández, por ello, se ha revelado la apariencia que tendrá Pablo Montero en ‘El Último Rey: el hijo del pueblo’.

TVyNovelas dio a conocer nuevas fotos de Pablo Montero y una entrevista en la que el cantante habló de los cambios físicos que se ha hecho para lucir como Vicente Fernández.

Y es que, Pablo Montero aseguró que su cariño y respeto por Vicente Fernández es tan grande que quiere retratar de forma fiel al ‘Charro de Huentitán’, sin caer en la caricatura.

En vida, Vicente Fernández tuvo una cercana relación con Pablo Montero, presuntamente porque el ‘Charro de Huentitán’ fue padrino de un hermano del también actor.

Ante ese vínculo, Pablo Montero afirmó que interpretar a Vicente Fernández en ‘El Último Rey: el hijo del pueblo’ es como su sueño vuelto realidad.

Por ello, Pablo Montero dijo que él mismo puso en marcha su transformación, que ha sido aplaudida por usuarios de redes sociales:

“Es el sueño de mi vida, el personaje que siempre quise hacer y que significará un antes y un después de mi carrera. Yo, como era tan cercano a don Vicente, lo conocía perfectamente, por eso me dejé crecer el cabello, me dejé las patillas y el bigote para lucir lo más parecido posible. Nosotros no queríamos hacer una caricatura, entonces nos enfocamos en que a nivel visual no resultara un choque para el espectador”

Pablo Montero