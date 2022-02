Vicente Fernández Jr: No le interesa ver bioserie de Vicente Fernández no autorizada

Vicente Fernández Jr. dio su primera declaración sobre la bioserie de Vicente Fernández la cual sería protagonizada por Pablo Montero, sin embargo, es no autorizada.

Luego de que el nieto de Vicente Fernández, Alex Fernández, habló sobre la bioserie no autorizada, fue el mayor de los hijos del cantante quien habló al respecto.

Los rumores giraban alrededor de una molestia hacia Pablo Montero y la televisora por hacer una serie de una biografía no autorizada, pero tal parece que no es así.

Vicente Fernández Jr. simplemente dijo que no le interesa ver la bioserie , pues tiene años de no ver la televisión, aseguró.

Vicente Fernández y Vicente Fernández Jr. (Agencia México)

Vicente Fernández Jr. habla sobre bioserie no autorizada de Vicente Fernández

Ante la polémica que ha generado la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, protagonizada por Pablo Montero y producida por Juan Osorio, Vicente Fernández Jr. habló.

Vicente Fernández Jr., aunque se dijo ajeno a la bioserie, sostuvo “tenemos mucho tiempo que no vemos tele, y no me interesa verla”, pues esta será transmitida por televisión abierta.

Esto pues la bioserie autorizada de Vicente Fernández será producida por ‘Caracol’ y transmitida vía streaming.

Sumado a su declaración dijo que no hablaría más sobre el tema, pues “no tengo ningún interés en hablar de algo que desconozco”.

Respecto a la bioserie que aprobó su papá dijo que no es un tema que él esté viendo, sin embargo, subrayó “él sabía todo lo que se iba a expresar ahí”.

Compartió que ni Jaime Camil ni Pablo Montero podrían llegar, con su interpretación, a lo que Vicente Fernández hizo.

“Ni mi familia ni yo pensamos que haya alguien que lo pueda interpretar… único e irrepetible”. Vicente Fernández Jr., cantante.

Vicente Fernández Jr. es feliz de ser “el hijo de una leyenda”

Vicente Fernández Jr. dijo estar muy orgulloso de ser el hijo de Vicente Fernández, a quien calificó como una leyenda.

Explicó que la mejor herencia que el cantante Vicente Fernández le pudo haber dejado es “vivir y llevar con orgullo su nombre”

Comentó que la familia de Vicente Fernández está aprendiendo a vivir con la ausencia del charro , aunque no pasarán desapercibido su cumpleaños.

Con motivo del que fuese el cumpleaños 82 de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. dijo le harían una misa y el tradicional evento charro.