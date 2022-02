¿Alejandro Fernández molesto con Pablo Montero por bioserie de Vicente Fernández? Alex Fernández responde a la polémica que se ha suscitado por la producción de Juan Osorio.

En entrevista con varios medios Alex Fernández fue cuestionado sobre la producción que se encuentra preparando la televisora de San Ángel sobre Vicente Fernández.

A pesar de los rumores sobre la producción, fue el periodista Joel O’Farrilli quien reveló que el estreno de esta bioserie de Vicente Fernández será el próximo 14 de marzo.

Pablo Montero (@pablomoficial / Instagram )

Alex Fernández espera que las bioseries de Vicente Fernández representen bien a su abuelo

Tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, se reveló que la televisora de San Ángel produciría una bioserie la cual sería protagonizada por Pablo Montero.

La noticia generó gran polémica ya que se reveló que esta bioserie estará basada en ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ por Olga Wornat.

De inmediato surgió el rumor de que la familia de Vicente Fernández no se encontraba de acuerdo con el desarrollo de la bioserie e incluso se destacó que Alejandro Fernández se había molestado con Pablo Montero.

Para calmar toda la polémica, Alex Fernández fue cuestionado sobre el tema. En entrevista compartida por Edén Dorantes, el hijo de Alejandro Fernández aseguró que le car muy bien Pablo Montero.

“Está bien, Pablo me cae muy bien, es alguien que me cae súper bien, y pues ojalá” Alex Fernández

Sobre las series que se están desarrollando sobre la vida de Vicente Fernández, Alex Fernández señaló que solo espera que se represente bien a su abuelo.

“Lo único que puedo decir de las series, que representen bien a mi abuelo, y ojalá hagan un buen papel y lo hagan ver como la leyenda que es” Alex Fernández

Alex Fernández no ha leído el libro de Olga Wornat

Ante los rumores de que Alejandro Fernández se encuentra molesto con Pablo Montero, Alex Fernández señaló que su papá no tiene ningún resentimiento pues no se encuentra al tanto de la situación.

“No, no, mi papá no está sentido, yo creo que está igual que yo, no sabe mucho del tema” Alex Fernández

En este sentido señaló que lo único que ha platicado es que esperan que se le dé el lugar que le corresponde a Vicente Fernández.

“Pero lo único que sí hemos platicado, que sí hemos dicho es que ojalá, sea lo que sea, hagan lo que hagan, que sea una historia digna y sea algo que pueda dejar a mi abuelo en el lugar en el que estaba” Alex Fernández

Alex Fernández confesó que no ha leído el libro de Olga Wornat por lo que no puede opinar sobre algo de lo que no sabe.

“Siendo sinceros yo ni siquiera he visto el libro, o sea, sí me han platicado ‘que esto o que lo otro’, es un libro que yo no he leído, entonces antes que nada quiero dejar en claro eso, que yo no puedo opinar, de algo que no he leído, ni he visto, ni nada” Alex Fernández

Sin embargo destacó que con lo que conoce, en el libro ‘El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández’ no hay ninguna prueba.

“Lo que sí me han dicho es que no hay fuentes, no hay nada (comprobado), como que la información fue como así nada más, pero no me gusta opinar de cosas que no sé” Alex Fernández