La serie de ‘Loki’ grabaría su segunda temporada este verano en Reino Unido según han reportado varios medios.

Varios medios han asegurado que, la segunda temporada de ‘Loki’, una de las series más exitosas de Marvel, se estaría grabando durante este verano del 2022.

‘Loki’ fue una de las primeras series en lanzarse por parte de Marvel Studios en la plataforma de streaming Disney+.

‘Loki’ comenzó lo que posteriormente se conocería como ‘ La Saga del Multiverso’ o Fase 4 ; es decir que comenzó a explorar lo que se vendría para las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Y, tras confirmarse la segunda temporada, muchos esperaban alguna otra noticia sobre la serie de ‘Loki’, uno de los personajes favoritos de los fans.

La segunda temporada de la serie de ‘Loki’ se grabaría en Reino Unido

La noticia de que la segunda temporada de la serie de ‘Loki’ comenzaría a grabarse durante este verano del 2022, ha provocado toda una ola de emoción en redes sociales, convirtiendo en tendencia el hashtag #Loki.

Los medios que reportan que la serie de ‘Loki’ se grabaría este verano del 2022 como Backstage o Screenrant , también han informado que, sus filmaciones serían en Reino Unido.

Más puntualmente en los estudios Pinewood de Londres y se espera que esta segunda temporada de la serie de ‘Loki’, protagonizada por Tom Hiddleston , sea dirigida nuevamente por Sarah Finn.

Cabe mencionar que la primera temporada de ‘Loki’ no solo introdujo personajes nuevos, sino que también al villano que será el protagonista de toda la Fase 4: Kang, el conquistador (Jonathan Majors).

Villano que regresará en la tercera entrega de Ant-Man y quien aparentemente será el próximo Thanos en esta fase del UCM.

No obstante y de momento, no se han mencionado hasta ahora las acciones que tuvo la serie de ‘Loki’ en alguna de las películas de Marvel que han salido o las futuras en la segunda temporada.

Hasta el momento, solamente la serie de ‘WandaVision’ ha tenido o tendrá una conexión directa con ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness′ tal y como reveló el tráiler.