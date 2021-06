Luego del estreno de su primer capítulo, ‘Loki’ se ha vuelto la serie más vista de Marvel en la plataforma de Disney+.

De acuerdo a Deadline y Samba TV, el estreno de ‘Loki’ provocó una euforia en todo el mundo, haciendo que su primer capítulo rompiera récord de audiencia.

Esto hace que el primer capítulo de ‘Loki’ tras su estreno, sea el más visto en comparación a las anteriores series de Marvel: ‘ WandaVision ’ y ‘ The Falcon and the Winter Soldier ’.

Pese a que ‘Loki’ será una serie corta y aún se desconoce si en realidad habrá planes para más de una temporada, la serie es clave para el desarrollo del UCM.

'Loki¡ (Disney+)

Loki fue visto en más de 890 mil dispositivos tan solo en Estados Unidos

De acuerdo a la información, el primer episodio de ‘Loki’ llamado ‘ Un glorioso propósito ’, fue el más visto en 890 mil hogares de Estados Unidos .

Esto en comparación con las cifras que alcanzaron las series predecesoras de Marvel; ‘WandaVision’ en su estreno logró 655 mil vistas mientras que ‘The Falcon and the Winter Soldier’ tuvo 759 mil reproducciones.

Esto convierte al estreno de ‘Loki’ en la serie más vista de Marvel en Disney+, demostrando que los productos de Marvel Studios se popularizan cada vez más.

Además, esta serie se conectará directamente con los próximos eventos de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ).

Y, de acuerdo a los rumores, ‘Loki’ será el parteaguas y presentación del próximo gran villano del UCM, el cual muchos apuntan que será Kang, el conquistador.

'Loki' (Disney+)

¿De que trata la serie de Loki?

‘Loki’ trae de regreso al Dios de las mentiras -encarnado una vez más por Tom Hiddleston-, y hermano adoptivo de Thor ( Chris Hemsworth ).

En esta ocasión, la serie de ‘Loki’ explorará las variaciones en el tiempo que provocó el escape de Loki tras los eventos de ‘Avengers: Endgame’ (2019).

Es decir, el Loki de la primera película de ‘Avengers’ (2012) que escapó con el Teseracto y alteró el flujo correcto del tiempo.

Los Agentes de la Autoridad de Variación del Tempo, han localizado a Loki y lo han llevado a sus instalaciones para juzgarlo.

Sin embargo, un agente llamado Mobius M. Mobius (Owen Wilson), pedirá la cooperación de Loki para atrapar a una amenaza mayor.

El tiempo es ahora. #Loki, una nueva serie Original de Marvel Studios. Disponible solo en #DisneyPlus. — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 9, 2021

El futuro para el UCM tras la llegada de la serie de Loki

De primer momento, la serie de ‘Loki’ no solo se ha convertido en la más vista de Marvel en Disney+.

Sino que ha demostrado que los eventos sucedidos en las películas de los Vengadores sobre la caza de las Gemas del Infinito, en realidad no fueron gran problema.

Al menos no para la Autoridad de Variación del Tempo quienes poseen muchas gemas del infinito y que, para ellos son simples pisapapeles.

Esto podría significar que los siguientes eventos que se desataron en las próximas fases del UCM sean mucho más grandes, por ejemplo una guerra en los multiversos.

De momento, la primera película de la Fase 4 de Marvel será ‘ Black Widow’ , una precuela a los eventos de ‘Avengers: Endgame’.