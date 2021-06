‘Loki’ revela su impactante tráiler de mitad de temporada

‘Loki’ ha probado ser el nuevo gran éxito de Disney+, es por ello que la plataforma ha liberado el tráiler de mitad de temporada de la serie.

Así es, aunque sólo hayan pasado 3 capítulos, ‘Loki’ ya está a la mitad de su historia, acercándose cada vez más a su inminente final.

En el tráiler podemos ver imágenes de lo que nos espera en los próximos episodios; todo indica que habrá traiciones y mucha destrucción.

Asimismo podemos ver que Sylvie jugará un papel muy importante en la resolución de la trama y todo lo que esta implica.

Podemos ver que tanto ella como Loki son capturados; no obstante, dadas sus habilidades es poco probable que puedan contenerse por mucho tiempo.

Será el 14 de julio cuando Disney+ libere el capítulo final de ‘Loki’, en espera por una posible segunda temporada.

El final de ‘Loki’ se conectaría con ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Además de ver la resolución de esta historia, muchos fans esperan con ansias el final de ‘Loki’ porque este presuntamente conectaría con las películas de Marvel.

En específico, ‘Loki’ haría referencia a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, por todo el tema de las líneas temporales y las variantes.

Se espera que de una vez haya una declaración abierta de Marvel acerca de la existencia del multiverso y no sólo referencias falsas, como en ‘WandaVision’.

Tom Hiddleston como Loki (Disney+)

Algo a destacar es que ‘Loki’ podría no estar relacionada con ‘Thor Love and Thunder’, pues el propio Tom Hiddleston declaró que él no está en la película.

Eso significa que el Dios del Engaño se mantendrá alejado de todo lo que tenga que ver con su poderoso hermano por primera vez.

Sólo quedan unos días para ver el rumbo que toma el MCU con lo que pueda suceder en los últimos capítulos de ‘Loki’.