‘Resident Evil: Infinite Darkness’ lanza su nuevo e increíble tráiler en español

Netflix liberó el nuevo tráiler de ‘Resident Evil: Infinite Darkness’, el cual es una versión extendida del anterior y muestra las voces en español latino.

Además de ver a Leon y Claire, el tráiler de ‘Resident Evil: Infinite Darkness’ introduce a un par de nuevos personajes, un hombre y una mujer.

De momento no se dieron sus nombres; pero todo indica que serán parte fundamental de la trama, donde se descubre un nuevo brote de virus.

La historia se sitúa después de ‘Resident Evil 4′, así que tenemos a Leon como agente especial de la Casa Blanca y a Claire como independiente.

Esta última investiga todo lo relacionado a las armas biológicas de Umbrella, cuando acontece una nueva crisis zombie en Washington.

‘Resident Evil: Infinite Darkness’ estará disponible en Netflix el próximo 8 de julio , de momento sólo está anunciada una Temporada.

‘Resident Evil’ prepara más proyectos y lanzamientos para este 2021

‘Resident Evil: Infinite Darkness’ no será lo único que tendremos de la saga de Capcom en este 2021, aún queda mucho que ver en el año.

Esto debido a que se están celebrando los 25 años del primer ‘Resident Evil’, de ahí que se preparen varios lanzamientos y anuncios.

La muestra es que apenas hace unas semanas tuvimos la llegada de ‘Resident Evil Village’, octava entrega de la franquicia en videojuegos.

Resident Evil Village (Capcom)

Falta por ver también la versión VR de ‘Resident Evil 4′ y ‘Resident Evil RE: Verse’, nuevo juego online que iba a salir con ‘Village’; pero se retrasó.

Tampoco podemos olvidar que supuestamente en este 2021 veremos la nueva película de ‘Resident Evil’, la cual será un reboot en cine.

‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ iba a salir en septiembre; pero se movió a noviembre de este año, habrá que ver si no vuelve a cambiar.

Con información de Netflix.