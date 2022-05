‘La casa de los famosos 2′ ya reveló la lista de los primeros nominados a eliminación.

Tal como se anunció al inicio del programa, ‘La casa de los famosos 2′ nominará a 6 participantes cada semana.

Cada uno, dependerá de los votos del público para permanecer en el reality de Telemundo, ‘La casa de los famosos 2′.

‘La casa de los famosos 2′ confirmó quiénes son los primeros 6 nominados a la eliminación en el reality.

Luego de una semana llena de emociones, los famosos deberán reunir la mayor cantidad de votos del público para no salir de la casa.

Dado que ‘La casa de los famosos 2′ acaba de iniciar, los nominados a eliminación deberán confiar en sus clubes de fans para ser salvados.

Son 6 las personalidades que están en riesgo de eliminación, en ‘La casa de los famosos 2′:

El próximo lunes 16 de mayo, se revelará quién es el primer eliminado de ‘La casa de los famosos 2′.

En redes sociales, aseguran que Laura Bozzo sería la más votada por el público para quedarse en el programa.

Sin embargo, Laura Bozzo ya no estaría interesada en continuar en ‘La casa de los famosos 2′, al sentirse rodeada de “tanto enemigo”.

Laura Bozzo es una de los 6 nominados a eliminación en ‘La casa de los famosos 2′. Luego de recibir la noticia, la peruana estalló en contra de sus “enemigos”.

La famosa estaba tan enojada, que incluso pidió dejar voluntariamente el reality show de Telemundo.

“Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”

Laura Bozzo