¿Quién ganó ‘Quién es la Máscara’?: “Prometí que no iba a llorar”, Kalimba

¿Quién ganó ‘Quién es la Máscara’?: “Prometí que no iba a llorar”, expresó Kalimba entre lágrimas, tras obtener primer lugar de toda la competencia.

En el primer round, La Hueva, Apache y Gitana, finalistas de ‘Quién es la Máscara’ se enfrentaron, y gracias voto del público, La Hueva obtuvo el tercer puesto del concurso.

El personaje también se vio obligado a revelar su identidad; resultó ser el actor mexicano Emilio Osorio.

Posteriormente, Apache y Gitana compitieron en un segundo round por el primer lugar.

Luego del enfrentamiento entre Apache y Gitana, durante la final de ‘Quién es la Máscara’, este último personaje se convirtió en el primer lugar de toda la competencia.

Por su parte, Gitana, uno de los personajes que más intriga causó en el programa de telerrealidad, se vio obligada a revelar su identidad.

Finalmente, Gitana resultó ser la actriz y cantante Gala Montes.

Al ser Apache el ganador de ‘Quién es la Máscara’, el personaje, dejó al descubierto su identidad y resultó ser Kalimba.

Así quedaron las apuestas de quién podría ser Apache, antes de quitarse la máscara:

El intérprete mexicano no tardó en agradecer a los espectadores el votar por él y compartió un emotivo mensaje con el público de ‘Quién es la Máscara’.

“Estoy absolutamente enamorado de estar aquí. En el momento en el que entré al personaje, pensé ‘No tengo que ser el personaje Kalimba’”, expresó el ex integrante de Ov7.

Tras llevarse el primer lugar, Kalimba rompió en llanto, “Prometí que no iba a llorar”, dijo el intérprete de 39 años entre lágrimas.

“El mundo somos una familia, si nos vemos como una familia, tenemos las puertas de par en par”, compartió para concluir, antes de recibir el premio en la final de ‘Quién es la Máscara’.

Para cerrar, Kalimba interpretó nuevamente ‘Can’t Stop the feeling’, tema que también cantó durante el segundo round, mismo que le permitió coronarse como el ganador absoluto del programa.

Sin duda, la supuesta violación de la que Kalimba fue acusado por la jóven Daiana Guzmán, marcó su carrera y se ausentó durante una temporada de los reflectores, sin embargo, ‘Quién es la Máscara’ posiblemente marcará el renacimiento del cantante.

Recordemos que hace un año, Kalimba declaró que el caso fue fabricado por el procurador del estado de Quintana Roo, Francisco Alor Quesada, quien presuntamente intentó extorcionarlo.

Por su parte, Daiana Guzmán reiteró las acusaciones hacia el cantante.

“Ahí está mi declaración, yo no voy a aumentar, creo que ya todo mundo conoce este caso, lo único que voy a decir es que él me violó, él abusó de mi y ya, él sabe cómo pasaron las cosas, él sabe lo que ocurrió esa noche, o a lo mejor no se acuerda porque estaba tomado”.

Daiana Guzmán