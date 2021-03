Obi-Wan Kenobi podría ser un personaje recurrente en la serie de ‘Andor’, con Diego Luna

En esta primavera, el actor Ewan McGregor comenzará a filmar ‘Obi-Wan Kenobi’, serie de Star Wars para Disney Plus. Sin embargo, el actor podría compartir créditos con Diego Luna, ya que recientes rumores apuntan a que también dará vida al famoso Jedi en 'Andor', serie centrada en el personaje de Cassian Andor.

De acuerdo con el medio ‘The Illuminerdi’, Obi-Wan Kenobi será un personaje recurrente en 'Andor', cuya producción concluirá el próximo mes de julio para estrenarse en 2022; aunque no se han confirmado dicha información. Además de Diego Luna la serie de 'Andor' también contará con Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O'Rielly.

La serie se ‘Obi-Wan Kenobi’ se desarrollará 10 años después de los eventos en ‘La venganza de los Sith’

La producción de ‘Obi-Wan Kenobi’ comenzará su producción en los próximos días en Los Ángeles, California. La serie se desarrollará 10 años después de los eventos en ‘Star Wars: La venganza de los Sith’ y también contará con la participación de Hayden Christensen retomando su rol de Anakin Skywalker y Darth Vader e Indira Varma, actriz que interpretó a Ellaria Sand en ‘Game of Thrones’.

Además de ‘Obi-Wan Kenobi’ y ‘Andor’, Lucasfilm y Disney han renovado ‘The Mandalorian’ por una tercera temporada. También están en preparación un spin-off de Ashoka Tano, una serie de ‘Rangers of the New Republic’ y ‘The Book of Boba Fett’.

La serie de ‘Andor’ contará la historia del espía antes de que se formara la Rebelión

‘Andor’ seguirá las aventuras de Cassian Andor durante los años en que se formó Rebelión. La serie se desarrollará antes de los eventos de 'Rogue One: A Star Wars Story'.

La sinopsis oficial de la serie dice lo siguiente: “El emocionante thriller de espías explorará historias llenas de espionaje y atrevidas misiones para devolver la esperanza a una galaxia dominada por un Imperio despiadado".

Diego Luna volverá a interpretar el papel de Cassian Andor, que debutó en 2016.