¿Qué pasó en MasterChef España? El último programa fue retirado por una polémica situación en la que incluso intervino la Ministra de Sanidad del país .

Todo inició con el episodio transmitido el miércoles 24 de abril, en el que la concursante Tamara, de 31 años de edad, comunicó a los jueces de MasterChef España que se retiraba de la competencia voluntariamente.

Pero, ¿por qué?”, le preguntó el chef Pepe Rodríguez Rey, ante lo que Tamara dijo que debía priorizar su salud mental, lo que no era posible con la dinámica que se maneja en MasterChef España.

De inmediato se generó un ambiente de hostilidad contra Tamara, encabezado por el chef Jordi Cruz y seguido por el concursante David, de 27 años, quien le recriminó anteponer su salud a MasterChef España.

MasterChef España: La concursante Tamara se retira voluntariamente para cuidar su salud mental

“Hay momentos en los que me siento más y otras veces en las que me siento menos cómoda con la situación, con la experiencia en general”. Tamara, ex participante de MasterChef España

Así comenzó el discurso de Tamara con el que anunció su salida de MasterChef España, reconciendo que además de estar incómoda en el programa, no tiene las habilidades culinarias para seguir avanzando en el show.

“Aquí con mis compañeros, tengo claro que muchos más que yo se lo merecen y no me veo en la final, así que me voy, me despido, voluntariamente” Tamara, ex participante de MasterChef España

El chef Pepe Rodríguez Rey quiso saber más sobre sus razones. Tamara dijo entender que la dinámica del programa implica presión, misma con la que ella ya no era capaz de lidiar.

Para evitar que la situación afectara más su salud mental, Tamara dijo haber decidido marcharse.

“¿Pero por qué? Porque no me siento a gusto, Pepe, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, hay tensión, presión, entiendo que es un programa; al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión” Tamara, ex participante de MasterChef España

MasterChef España: Jordi Cruz reprocha a Tamara por “quitarle la oportunidad a gente” y la echa de forma prepotente

El chef Jordi Cruz parece haber sido quien peor se tomó la decisión, pues le reclamó a Tamara por haberle “quitado la oportunidad a gente”.

Tamara aceptó el reclamo, pero se mantuvo firme en su decisión de salvaguardar su salud mental aunque eso pudiera decepcionar a los jueces de MasterChef España:

“Yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la queno estoy bien, entones perdónenme pero es mpas importante estar bien yo que decepcionarlos a ustedes, con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo”. Tamara, ex participante de MasterChef España

Estas palabras de Tamara parecieron enfadar más a los jueces de MasterChef España, pues incluso la chef Samantha Vallejo, quien había permanecido en silencio, se sumó a las recriminaciones contra la concursante.

Mientras tanto, Jordi Cruz se encargó de echar a Tamara con prepotencia, exigiéndole que le diera su mandin y se fuera de inmediato del foro.

En una entrevista aparte, el concursante David se sumó a las recriminaciones contra Tamara por anteponer su bienestar a MasterChef España.

“A eso se le llama ‘yoísmo’, ¿no?, considero que nos ha faltado al respeto a todos los compañeros que estamos dentro, a todos los que se han presentado y a todos los que no han podido entrar”. David, participante de MasterChef España

MasterChef España: Ministra de Sanidad se suma a las crítias y sale en defensa de Tamara por cuidar su salud mental

Tras la emision del episodio, en redes sociales se desató una ola de críticas del público hacia MasterChef España, dirigidas en especial a Jordi Cruz.

A estas reacciones se sumó Mónica García, la misnitra de Sanidad de España, quien aplaudió la “decisión valiente” de Tamara, subrayando la importancia de atender la salud mental desde las causas, antes que recurrir a los fármacos para seguir soportando lo que hace daño.

No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente.



Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos. pic.twitter.com/dxuFNEcBfh — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 25, 2024

Ante las críticas, la cadena RTVE, que emite MasterChef España, informó que el episodio sería eliminado de su plataforma digital, pues su emisión “no debió suceder”. Asimismo, reiteró “su compromiso con la salud mental”.