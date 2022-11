Jimmy Kimmel regresa como presentador de los premios Oscar 2023. Por tercera vez el famoso conductor estará presente en la premiación más importante de la industria cinematográfica.

Tras la cachetada de Will Smith a Chris Rock y los bajos niveles de audiencia de los últimos años, la Academia de Hollywood decidió apostar por un viejo conocido para atraer nuevamente la atención del público.

Jimmy Kimmel de 54 años de edad es el elegido para presentar la 95 edición de los premios Oscar 2023, así lo dieron a conocer los productores ejecutivos y showrunners Glenn Weiss y Ricky Kirshner.

Premios Oscar (STEFANI REYNOLDS / AFP)

Los Oscar ya tienen presentador para la gala de 2023: Jimmy Kimmel será el encargado de conducir la gala

A cuatro meses de que se lleven a cabo los premios Oscar 2023, ya se conocen los primeros detalles sobre esta ceremonia.

Después de la controversia por la cachetada de Will Smith a Chris Rock, se busca que los premios Oscar 2023 recuperen la atención de la audiencia y por eso se ha decidido recurrir a un viejo conocido para que sea el presentador de esta emisión.

Se trata nada más y nada menos que de Jimmy Kimmel quien regresa como presentador, así lo dieron a conocer este lunes 7 de noviembre Glenn Weiss y Ricky Kirshner.

De acuerno con el anuncio Jimmy Kimmel es el presentador indicado por su experiencia en la “televisión en vivo y su capacidad para conectarse con audiencias globales”.

Es la tercera vez que Jimmy Kimmel conduce los premios Oscar, pues ya lo hizo en la edición 2017 y 2018. El presentador es recordado por estar presente en el error sobre la cinta ganadora como mejor película entre “La La Land” y “Moonlight”.

De esta manera se recupera la figura de presentador que ha estado ausente desde el 2018. En 2019 la Academia de Hollywood prescindió de presentador después de que el actor Kevin Hart renunció al puesto debido a la polémica por unos antiguos mensajes con contenido homófobo.

En 2020 y 2021 se repitió la fórmula de que no hubiera presentador, pero no tuvieron gran éxito. En 2022 se optó por tres co-presentadoras, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

Está previsto que los premios Oscar 2023 se lleven a cabo en marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Se espera que a finales de enero se anuncien los nominados de ese año.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel al conocerse que será el presentador de los premios Oscar 2023?

Aunque no se confirmó la información, se reveló que La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos había buscado a Chris Rock para cuestionarle si quería volver a conducir los Oscar, después de la cachetada de Will Smith.

Ante su negativa, los organizadores se habían planteado otros nombres pues desean recuperar el interés que se ha perdido los premios en los últimos años.

Tras el anuncio del presentador, Jimmy Kimmel se mostró feliz de ser elegido como conductor de los premios Oscar 2023, sin embargo no dudo en bromear con el hecho de que no había sido la primera opción al señalar que los buenos habían dicho que no.

Jimmy Kimmel ha alcanzado gran popularidad gracias al programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!”, donde también ha protagonizado diferentes polémicas debido a las burlas a diferentes actores de la política.

Con tres galas, Jimmy Kimmel entrará en un selecto grupo de personas que han presentado el mismo número de ediciones de los Oscar: Jerry Lewis, Steve Martin, Conrad Nagel y David Niven.

Los famosos que más han presentado los premios Oscar son: Whoopi Goldberg y Jack Lemmon (4 veces), Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) y Bob Hope (11)

Además de su experiencia en los Oscar, Jimmy Kimmel también ha estado como presentador en los Emmy Awards de 2012, 2016 y 2020.