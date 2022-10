‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’ es la nueva película de Alejandro González Iñárritu y cuenta con la participación de actores mexicanos y una actriz siente que este proyecto la podría llevar al Oscar.

Daniel Giménez Cacho, de 61 años de edad, Ximena Lamadrid, de 26 años de edad, y Fabiola Guajardo, de 35 años de edad, son parte de la película del galardonado director.

En el Festival de Cine de Venecia, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, de 59 años de edad, recibió duras críticas, incluso el director retiró 22 minutos de la película.

‘Bardo’ llegaría a Netflix el 16 de diciembre y se sabe que podría ser postulada para los Premios Oscar.

Fabiola Guajardo comparte su experiencia al trabajar con Alejandro González Iñárritu

La actriz originaria de Monterrey, trabajó en Bardo y reveló que la película se encuentra en la eliminatoria de los Oscar.

“Estamos en la eliminatoria, la película pasó para que sea escogida para estar dentro de los Oscars” contó Fabiola Guajardo.

Mencionó que estaba muy contenta de haber trabajado en Bardo: “Muy contenta, muy emocionada porque es un gran proyecto, que le metimos todo el corazón (...) lo que pasó en todos los festivales ha sido increíble”.

Fabiola Guajardo (Instagram/@fabiola)

Bardo formará parte de las películas que se proyectarán en el Festival de Cine de Morelia y Fabiola Guajardo estará presente junto a sus compañeros.

“Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, es increíble trabajar con una persona (Alejandro González Iñárritu) tan precisa, tan segura de sí misma, de lo que quiere y compartir set con Alejandro, con Daniel, fue de las mejores experiencias laborales” contó la actriz de ‘Los ricos también lloran’.

¿Fabiola Guajardo sueña con un premio Oscar?

La actriz cree que todos los actores han soñado algún día con ganar un Oscar: “Yo creo que es algo que todo actor tiene como es un sueño, yo he dejado que la vida me sorprenda, claro que he querido visualizarme en ciertas cosas”.

Fabiola Guajardo prefiere no emocionarse con la idea de que Bardo la va llevar a ganarse un Oscar, pero también espera que la vida la sorprenda.

“No quiero hacerme ideas de más, simple y sencillamente dejo que la vida me sorprenda y eso me ha ayudado muchísimo” Fabiola Guajardo

Fabiola Guajardo (Instagram/@fabiolaguajardo)

Fue cuestionada sobre qué opinaba de las críticas que recibió Yalitza Aparicio al ser nominada al Oscar en 2019.

“Yo creo que todo mundo tiene oportunidad a aspirar a lo que quiera (...) me encanta la oportunidad que se le ha brindado a muchas personas para hacer lo que quieren” dijo Fabiola Guajardo, quien dice que hay que aprovechar las oportunidades.