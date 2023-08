Poncho de Nigris quedó como el tercer finalista de La Casa de los Famosos México y aunque anunció con alegría su retiro de los realities, su hijo Toñito le destruyó el corazón.

A la salida de Poncho de Nigris -de 47 años de edad- de La Casa de los Famosos México, lo recibió su hijo ‘Pochito’, pero lo que no esperaba es que su hijo menor no lo reconociera.

Debido a que Poncho de Nigris tuvo 71 días dentro del reality show, a su salida, se enfrentó con que su hijo Toñito -de 1 año de edad- no lo peló y prefirió irse con su mamá, Marcela Mistral.

Poncho de Nigris sale de La Casa de los Famosos México, pero su hijo Toñito ya no lo reconoce

“La familia es primero”, fue lo que Poncho de Nigris pronunció como su ‘lema’ dentro de La Casa de los Famosos México, pero él se fue 71 días y ahora su hijo no lo reconoce.

Poncho de Nigris tuvo la visita de Ponchito de Nigris, su hijo de 7 años de edad, en La Casa de los Famosos México y este mismo lo recibió a su salida del reality show.

Pero sin duda, lo que el influencer no esperaba es que al reencontrarse con su familia, su hijo menor, Toñito, no lo reconocería.

Cuando se reencontró con su familia al llegar al foro de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris casi quiebra en llanto cuando vio a su hijo Toñito.

Sin embargo, soportó y muy casualmente lanzó un “ya no me reconoce” cuando quedó grabado el momento en que el niño de un año no quiso caminar hacia él.

Y es que aunque Poncho de Nigris le extendió la mano como soporte y hubiera sido una postal inolvidable, Toñito prefirió irse con su mamá, Marcela Mistral de 34 años de edad.

A Marcela Mistral solo le quedó cargar a Toñito, e ir a los brazos de Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris se queja de que Toñito ni lo topa y él la aplicó a su salida de La Casa de los Famosos México con su hija Ivanna

Poncho de Nigris dijo de forma desilusionada que su hijo Toñito “ya no me reconoce” cuando lo vio tras salir de La Casa de los Famosos México, pero él también fue indiferente con Ivanna.

Aunque fue Ivanna, su hija mayor de 13 años de edad, la primera en abrazar a Poncho de Nigris y quien no paraba de llorar, el actor la dejó de abrazar rápidamente.

Incluso se notó que de no ser por Marcela Mistral, Ivanna casi se pierde de un abrazo familiar que se dieron en el foro de La Casa de los Famosos México.