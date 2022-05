El conductor Pato Borghetti anunció su divorcio, tras el baile sexy que protagonizó con Macky González en el programa ‘Venga la Alegría’ y cuyo video se viralizó.

Todo sucedió durante una de las emblemáticas secciones de ‘Venga la Alegría’, en la que diferentes personalidades retan al ‘Capi Pérez’ a un duelo de baile.

En esta ocasión, ‘El Capi’ fue retado por la atleta de Exatlón México, Macky González, quien se inventó un paso junto a Pato Borghetti, que a la vista de muchos resultó bastante atrevido.

Tanto, que el propio Pato Borghetti advirtió una tempestad en su relación con la conductora Odalys Ramírez, que podría llegar al divorcio.

Odalys y Pato Borghetti

Macky González practica abdominales sobre el cuerpo de Pato Borghetti

Todo sucedió el martes 17 de mayo en la sección ‘Gánale al Capi’, de ‘Venga la Alegría’. Macky González fue quien retó al comediante a hacer un baile fitness.

Este último implicaba hacer algún ejercicio mientras seguían el ritmo de la música, lo que Macky González cumplió a la perfección gracias a sus rutinas diarias de entrenamiento.

Sin embargo, Macky González se percató de que la popularidad de ‘El Capi’ Pérez ponían en riesgo su triunfo, por lo que decidió hacer pasos más arriesgados, uno de ellos con ayuda de Pato Borghetti.

Por la premura con la que se desarrolla la sección, Macky González apenas alcanzó a darle instrucciones a Pato Borghetti, quien sólo atinó a sostener de la cintura a la atleta.

Macky González, mientras tanto, saltó sobre Pato Borghetti, enredando sus piernas a la cintura del conductor argentino.

Acto seguido, Macky González comenzó a hacer abdominales sobre el cuerpo del también cantante, mientras él intentaba no tirarla y hacía caras de lamentación. ¿Por qué?

Pato Borghetti sobre su relación con Odalys Ramírez tras baile sexi con Macky González: “Se acabo, fue bueno mientras duró”

Al terminar la sección, Pato Borghetti ofreció una entrevista para las redes sociales de ‘Venga la Alegría’, en la que se mostró temeroso por la reacción de su pareja, Odalys Ramírez.

Fue así que, en broma, Pato Borghetti advirtió que su pareja por más de una década podría estar tan enojada que lo echara de su casa:

“Ya, se acabo. Fue bueno mientras duró, 11 años, fui padre, tuve dos hijos con ella, la voy a extrañar” Pato Borghetti

Pato Borghetti agregó que no entendió lo que Macky González le propuso hacer, de ahí que no esperaba verla encima de él y por ende, no pudo cargarla bien.

Al ver lo conflictuado que estaba Pato Borghetti, Macky González le ofreció una disculpa por lo sucedido