La atleta Macky González no salió de la mejor manera de la competencia de baile del programa Hoy y es que Tinieblas Jr. le faltó al respeto.

Tinieblas Jr. y Macky González protagonizan el nuevo escándalo de “Las estrellas bailan en Hoy”, debido a que el luchador le dio a una nalgada a la atleta sin su consentimiento .

Resulta que al luchador “le ganó la euforia” por lo que se le hizo fácil nalguear a Macky durante su presentación de baile, acción que está dividiendo opiniones.

Mientras que el jurado de “Las estrellas bailan de Hoy” les pidió anteponer el profesionalismo, el público no tardó en pedir la salida de Tinieblas Jr. y otros más tacharon de exagerada a Macky.

Revivamos el momento:

Aunque en un principio Tinieblas Jr., se molestó por la actitud que tomó Macky tras la nalgada, le terminó pidiendo disculpas a fin de frenar el escándalo y evitar ser señalado por acoso sexual.

Macky aceptó la disculpa; sin embargo, no dio marcha atrás y renunció a la competencia de baile así como le mandó un contundente mensaje al público de Hoy.

“La disculpa está aceptada. Espero que entienda el público, a veces a mí me tachan de ser muy directa, de ser muy mamona, pero es que estas cosas no pueden suceder. No dejen que en su familia, en la escuela, en ningún lugar que estás cosas pasen”

Macky González. Atleta