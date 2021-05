Regresó la polémica al programa Hoy, pero esta vez Laura Bozzo no tiene nada que ver y mucho menos Lolita Cortés. La protagonista es Macky González.

Y es que está mañana, durante el reality “Las estrellas bailan en Hoy” , a Macky, su compañero de baile, Tinieblas Jr., le faltó al respeto.

El momento ocurrió en vivo, cuando la pareja presentaba su rutina de baile, aparentemente, Tinieblas Jr. no pudo contener su euforia cuando vio a Macky mover su trasero tan cerca de él por lo que la nalgueó.

Inmediatamente Macky González se paralizó y enojó tanto que estaba por abandonar la rutina, pero se obligó a terminarla al ver que el luchador bailaba como si nada hubiera pasado.

Macky González rompe en llanto

Visiblemente molesta Macky González se retiró de la pista una vez que se paró la música, tomó aire y volvió para reprender a Tinieblas Jr.

“ Nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro ”, dijo visiblemente molesta la atleta fitness así como tachó a Tinieblas Jr. de irrespetuoso.

Al respecto, el luchador se disculpó y le pidió “ser profesional”, justificándose en que “se dejó llevar por la adrenalina”, y por ello Macky debía seguir la rutina.

Las opiniones no tardaron en dividirse ya que los jueces les pidieron ser profesionales pese a “incidentes”, mientras que Galilea Montijo pidió respeto hacia las mujeres en todos los sentidos .

Poco antes de que el programa Hoy concluyera transmisiones, Tinieblas Jr. regresó a la pista para disculparse; sin embargo, aunque Macky las aceptó decidió no continuar en el reality .

“A veces a mi me tachan de ser directa o muy mamona pero esto no puede suceder”, dijo y pidió a la audiencia no permitir ese tipo de acciones.

Finalmente agradeció la invitación a “Las estrellas bailan en Hoy” y dijo que regresará a menos que le cambien la pareja de baile.