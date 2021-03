Netflix se destaca en los Premios Globos de Oro 2021



Por primera vez, los Premios Globos de Oro 2021 se han llevado a cabo de forma virtual ante la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia de l Covid-19 ; sin embargo, también ha destacado que en su edición 78 sean las plataformas de streaming -como Netflix- las grandes ganadores de la noche y quienes lideren los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood.

Tras haber comenzado la noche de los Premios Globos de Oro 2021, Netflix se ha llevado su primer premio a Mejor Guion para Aaron Sorkin por su trabajo en ‘The Trial of the Chicago 7’, la cual fue emitida a través de la plataforma de streaming, así como Emma Corrin a Mejor Actriz en una serie de Drama por 'The Crown'.

¡PREMIO PARA NETFLIX! #AaronSorkin se lleva el #GoldenGlobe a mejor guion de cine por su trabajo en #ElJuicioDeLos7DeChicago 🏆 pic.twitter.com/yNIfnoOZz7 — Gaby Meza - 🍿 🌈 (@GabyMeza8) — Gaby Meza - 🍿 🌈 (@GabyMeza8) March 1, 2021

E, merecidamente, o prêmio de melhor atriz de série de drama vai para Emma Corrin, nossa princesa Diana em The Crown! #GoldenGlobes #FalandoEmPipocaYoki pic.twitter.com/WcMLVuuedx — AdoroCinema (@adorocinema) — AdoroCinema (@adorocinema) March 1, 2021

Asimismo, Laura Pausini se alzó como ganadora a Mejor Canción Original por 'Io si' de la película ' La vida ante sí' , mientras que la ganadora como Mejor Actuación de una Actriz en una Película Musical o comedia fue Rosemund Pike por 'I Care a Lot' en donde participa al lado de Eiza González, ambas disponibles en Netflix.

Cabe recordar que Netflix ha sido quien encabezó las nominaciones Premios Globos de Oro 2021 desde su anunció a principios del mes de febrero, siendo ‘Mank’ de David Fincher encabezando la lista con 6 nominaciones, seguida por ‘The Trial of the Chicago 7’ con 5, ‘Promising Young Woman’ con 4 nominaciones ‘The Father’ con 4 nominaciones también.

Las nominaciones de Netflix en los Premios Globos de Oro 2021 llegan a 22

Entre las series y películas de la plataforma de streaming Netflix, sumaron un total de 22 nominaciones para sus producciones originales paralelos Premios Globos de Oro 2021; 20 para sus series como ‘The Crown’, ‘Schitt’s Creek’ y ‘Ozark’, liderando la noche a lo mejor del cine y la televisión.

A diferencia de Netflix, Amazon Prime Video tuvo un total de 7 nominaciones para los Premios Globos de Oro 2021, mismo número de nominaciones para HBO y sus producciones.

Las películas de Netflix que destacan para llevarse la estatuilla de los Premios Globos de Oro 2021 son: