Natália Subtil -de 36 años de edad- se podrá convertir en la próxima habitante de La Casa de los Famosos México 2024 tras salida de un reality show de cocina.

Su nombre está empezando a sonar justo en medio de la promoción que ya se está haciendo por la segunda entrega de La Casa de los Famosos México.

Muchos de los habitantes ya han sido revelados; sin embargo, todavía falta mucho para que la casa esté llena por completo. Por lo que sigue la búsqueda de famosos que se quieran sumar.

Una tarea que parece complicarse en ocasiones, pues al parecer la cancelación repentina de alguien fue lo que puso a Natália Subtil en la mira de La Casa de los Famosos 2024.

¿Quién le dijo que no a La Casa de los Famosos México 2024? Natália Subtil sería el remplazo

Está empezando a circular información de que Natália Subtil está a nada de ser una de las nuevas habitantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Esto de acuerdo con algunos medios que revelaron la cancelación de una celebridad que ya le había dado el sí a la producción del programa.

Natália Subtil (Agencia México)

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada de manera oficial. Del mismo modo, no se sabe quién era el famoso o la famosa que al final dijo que siempre no.

Natália Subtil cambia la cocina por el encierro de entrar a La Casa de los Famosos México 2024

Recientemente, Natália Subtil estuvo participando en el reality show de la competencia MasterChef Celebrity 2024.

Sin embargo, el tiempo de la actriz terminó con su eliminación del pasado domingo 9 de julio.

La cual fue una de las más polémicas debido a que poco después señaló trampa por algunos de los concursantes.

Aún así, esto le habría dejado agenda libre a Natália Subtil para unirse a La Casa de los Famosos México 2024, un programa en el que su ex suegro, Sergio Mayer, estuvo participando hace un año.