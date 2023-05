Los despidos en Televisa están a la orden, luego de que Michelle Rodríguez se quedara sin programa por exigir mejor sueldo, pero no sería la única.

La periodista Shanik Berman -de 64 años de edad- ha revelado que la actriz y comediante Michelle Rodríguez ha sido despedida de un importante programa de Televisa, tras exigencias sobre su sueldo.

Sin embargo, Michelle Rodríguez -de 39 años de edad- no fue a la única a la que le dieron las gracias.

Según información dada a conocer por la periodista de espectáculos Shanik Berman, la actriz Michelle Rodríguez fue despedida del programa de comedia 40 y 20 por exigir mejor sueldo.

Luego de que en la renovación para una décima temporada de 40 y 20, Michelle Rodríguez exigiera un mejor sueldo para interpretar el papel de Toña.

Sin embargo, las cosas para la actriz originaria de Xochimilco, Michelle Rodríguez no salieron tal y como esperaba.

Por lo que ejecutivos de Televisa tomaron la decisión de despedir a Michelle Rodríguez, quien interpretaba a uno de los personajes principales de la producción 40 y 20.

Michelle Rodríguez se habría quedado sin programa por exigir mejor sueldo, pero no fue la única para (Televisa)

Resulta ser que Michelle Rodríguez no fue la única que se ha quedado sin programa, pues al parecer 40 y 20 fue cancelado, por lo que todo el elenco fue despedido.

MasterChef Celebrity 2023: Tachan de homofóbico al Chef Herrera por llamar a Manu NNa con un nombre con el que no se identifica

Ya que la actriz Michelle Rodríguez y todo el elenco se unieron para exigir un mejor sueldo ante la décima temporada de 40 y 20.

A lo que según Shanik Berman, la empresa Televisa decidió cancelar el exitoso programa 40 y 20 tras las exigencias del reparto:

“Me enteré que el ‘Burro’ Van Rankin y todo el elenco de 40 y 20, incluyendo Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo y que si no, no grababan. Se unió todo el elenco y les dijeron: ‘ah, sí, ¿qué creen? Ya no hay ‘40 y 20′”.

Shanik Berman