La novena temporada de Me caigo de risa arrancó el pasado 5 de junio, estreno que provocó felicidad en los televidentes pero también tristeza ya que Michelle Rodríguez quedó fuera.

Según trascendió, Michelle Rodríguez, de 44 años de edad, quedó fuera del programa porque pidió un aumento de sueldo, una cantidad muy elevada que los ejecutivos no estuvieron dispuestos a darle.

No obstante, con la finalidad de que la audiencia de Me caigo de Risa no resintiera la ausencia de Michelle Rodríguez, se contrató a dos personas más:

Mau Nieto, de 37 años de edad

Roxanna Castellanos, de 50 años de edad

Michelle Rodríguez, actriz. (@michihart)

Me caigo de risa traiciona a Michelle Rodríguez, invita a Adrián Marcelo

Por supuesto, esto no fue suficiente, la salida de Michelle Rodríguez molestó a los televidentes, quienes alimentaron ese rencor contra la producción de Me caigo de risa cuando vieron a Adrián Marcelo en el foro.

El conductor y creador de contenido Adrián Marcelo, de 33 años de edad, apareció en el programa la noche del miércoles, lo que dividió opiniones pues hay quienes lo consideran una traición.

Aunque no faltó quien pidiera que se le contratara ya que su humor podría añadirle diversión a Me caigo de risa, gente recordó cuando fue acusado de gordofobia.

Michelle Rodríguez vs Adrián Marcelo

En febrero de este año, Michelle Rodríguez fue severamente atacada por protagonizar la portada de la revista Marie Claire para el número “Aborda tu cuerpo desde la neutralidad”.

Entre sus detractores estuvo Adrián Marcelo, quien mostró sus desprecio hacia las personas con sobrepeso a través del podcast “Mal influencers” de Karla Panini, de 43 años de edad.

Según el creador de contenido “las gordas están mal” y no hay olvidar que es un tema de salud. Así como asegura no merecen la atención y menos para estar en una portada de revista.

Aunque no mencionó el nombre de Michelle Rodríguez, la referencia fue evidente. Esto enfureció a los seguidores de la comediante, pero también a muchas personas que lo acusaron de gordofóbico e incluso pidieron censurarlo.