Tras darse el primer adelanto del proyecto producido por Netflix, Merle Uribe quiere ser incluida en serie de Vicente Fernández, la cual protagoniza Jaime Camil.

Y es que la vedette Merle Uribe dice haber formado parte de la vida del Charro de Huentitán, por lo que al tener una relación muy cercana, desea también ser parte de la historia ficticia.

Incluso, a fin de animar a los productores, dice que contrario a Aracely Arámbula, quien se rehusa a hablar de Luis Miguel, ella sí contará todo lo que sabe.

Merle Uribe y Vicente Fernández (@merle_uribe / Instagram)

Merle Uribe quiere ser nombrada en la serie de Vicente Fernández que prepara Juan Osorio

Debido a que la serie de Vicente Fernández protagonizada por Jaime Camil se centrará en la relación del fallecido cantante con doña Cuquita, Merle Uribe no tiene tanto interés en verla.

Sin embargo, da por hecho que la serie que prepara Juan Osorio, sí abordará algunos escándalos de Vicente Fernández así como cree que es probable que su nombre se incluya aunque suene muy poco.

“Me gustaría que sacaran el tiempo que viví con él, que trabajé con él y tuvimos un romance”, declaró a través del programa televisivo de Gustavo Adolfo Infante.

Así como aclaró que de no ocurrir, no se molestaría: “Formé parte de su vida, si no me sacan no pasa nada, no haría nada si Juan (Osorio) no me saca en la serie”.

E informó que hasta el momento la expareja de Niurka no le ha llamado pero si lo hiciera no dudaría en contarle sus vivencias junto al padre de Alejandro Fernández.

“Si me hablarán yo con gusto les narraba cosas que yo viví, con mucho gusto, no me importaría, he sido clara, sincera, cero hipocresía”, insistió.

Y finalmente dejó claro que no dejará de compartir material que tiene junto a Vicente Fernández, por lo que pide que dejen de leerla o seguirla en redes sociales si no les gusta.

Cabe señalar que el 17 de febrero, día en que el Charro de Huentitán cumplió años, Merle Uribe publicó un video recopilatorio con el que llama aún su gran compañero.