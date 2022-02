Víctima de acoso de Vicente Fernández pide que no pongan el nombre del cantante a una calle en Los Ángeles.

En febrero de 2021, la cantante Lupita Castro compartió que fue víctima de acoso por parte de Vicente Fernández cuando ella era menor de edad .

Al respecto, ella no quiso proceder legalmente y lo único que buscaba era una disculpa pública por parte del “Charro de Huentitán”.

Calle Vicente Fernández: Vecinos no quieren que la vía lleve el nombre del cantante

Ahora, a casi dos meses de la muerte del Vicente Fernández, quieren que una calle de Los Ángeles, California, lleve el nombre del cantante.

Tras darse a conocer la noticia, la víctima de acoso de Vicente Fernández pide que no se lleve a cabo el cambio de nombre y expone sus motivos.

Tras la muerte de Vicente Fernández, los concejales de la ciudad de Los Ángeles, California, quieren nombrar una calle del mismo modo que el cantante.

Para Chisme No Like, Lupita Castro, víctima de acoso de Vicente Fernández, ofreció su punto de vista al respecto.

“Yo no soy la persona indicada para decirte si se lo merece o no, lo que sí es que cuando yo escuché eso me dio mucha tristeza”.

Lupita Castro