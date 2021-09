Max Espejel de Once Niños regresa 20 años después con emotivo mensaje (VIDEO)

Durante este 12 de septiembre Max Espejel, conductor reconocido por haber trabajado en Once Niños, Zona O y Bizbirije, publicó un video en el que comparte un emotivo mensaje a todos aquellos que fueron sus fans.

Cabe señalar que el video fue publicado unos días después de que Steve de “Las Pistas de Blue”, también regresara para dedicar unas lindas palabras a todos los que crecieron con él.

Si fuiste niño en la década de los 90`s probablemente el video de Steve de “Las Pistas de Blue” te causó gran nostalgia; así que prepárate para lo que viene a continuación.

Max Espejel de Once Niños también ha decidido regresar luego de 20 años , para asegurarle a sus fans que no se ha olvidado de ellos, así como para pedirles que sigan luchando por conseguir sus sueños.

Max Espejel tampoco dudó en señalar que todos los niños que crecieron junto con él tenían un sinfín de sueños y metas por realizar.

Así que el conductor aprovechó la oportunidad para pedirle a todos los que en algún momento se identificaron con él, que continúen luchando por sus sueños.

Pues todos tenemos la capacidad de lograrlos en cualquier etapa de la vida.

“Ahora que ya son grandes y que me los estoy encontrando en diferentes momentos de mi vida, me he dado cuenta de que muchos de ustedes lo han logrado. Los que no lo hayan hecho no se preocupen, porque todavía tenemos un largo camino y tenemos siempre la capacidad de lograr, en cualquier momento de nuestra vida, nuestros sueños”

Max Espejel