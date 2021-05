Laura Bozzo explotó de felicidad al saberse que continuaría en el reality de baile del programa Hoy, así que no le importó insultar a Lolita Cortés.

Cada vez se pone más intenso el reality del programa Hoy, los concursantes siguen generando polémica en especial Laura Bozzo, quien volvió a la competencia.

Tras haberse ausentado del reality de baile por su gastritis, este viernes Laura Bozzo volvió a la pista junto a su compañero Carlos Bonavides.

Aunque su baile otra vez no gustó a Lolita Cortés, 'La señorita Laura' logró mantenerse en la competencia ya que el público la salvó de la eliminación.

Al escuchar que seguiría en la competencia junto a Carlos, Laura -cegada por la felicidad- volteó y gritó: "ábrete perra", mientras salía de la pista.

El insulto fue dirigido a Lolita Cortés, por lo que desconcertada, Galilea Montijo le preguntó a 'La jueza de hierro' si la había escuchado, pero no.

Macky González reprueba insulto hacia Lolita Cortés

Aunque la jueza Lolita Cortés no escuchó que Laura Bozzo la llamó "perra" , la que inmediato salió en su defensa fue la atleta y concursante Macky González.

Visiblemente molesta, Macky reprobó el comportamiento de Bozzo por lo que amenazó con abandonar el reality de baile si habría agresiones verbales.

"Lo que acabo de ver, de verdad no está planeado, a mí se me hace falta de respeto enorme. Yo no quiero estar aquí si así se manejan las cosas. Eso de que esta señora le falte el respeto..." Macky González. Atleta fitness

Macky González reprueba actitud de Laura Bozzo Las Estrellas / YouTube

Lolita Cortés responde insulto

Pese a que Laura Bozzo ya no estaba en la pista, Lolita Cortés pidió el micrófono para asegurar que es un halago ser llamada "perra" y explicó por qué.