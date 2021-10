Luis Caballero ‘El Potro’ y Nathalia Casco desatan acalorada pelea en Inseparables, luego de llamarse “hipócritas” y “manipuladores”.

Durante la noche de la tercera eliminación del reality Inseparables, Luis Caballero ‘El Potro’ estalló en contra de su compañera Nathalia Casco.

Y es que, desde el inicio de la competencia, ambos famosos hicieron evidente su poca empatía.

Luis Caballero ‘El Potro’ asegura que “nadie quiere” a Nathalia Casco por ser “una descarada”.

Si bien la modelo intentó defenderse del duro señalamiento, los votos en su contra terminaron por sepultarla en la competencia de Inseparables.

Como en cada semana, las parejas debían votar para eliminar a dos de sus compañeros del reality.

En el tercer ciclo, Nathalia Casco y DJ Licona se enfrentaron a Bobby Larios y Evelyn; siendo la primer pareja la eliminada del tercer ciclo.

Cada participante expuso sus motivos de voto; sin embargo, fue Luis Caballero ‘El Potro’ quien inició una acalorada pelea con Nathalia Casco.

“Yo no me ando entre las ramas (…) Licona, Nathalia, la neta, a mí se me hacen unas personalidades que no van de acorde a mis valores y a mi manera de pensar, por eso noquiero que estén en la casa.”

Luis Caballero ‘El Potro’