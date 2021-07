‘Los Simpson’: Stan Lee aparecería en el corto de ‘Loki’

Tras el estreno de ‘Loki’ en Disney+, ‘Los Simpson’ decidieron sacar un corto llamado ‘The Good, The Bart and the Loki’ en donde aparentemente Stan Lee haría uno de sus famosos cameos.

El especial de ‘Los Simpson’ de Loki fue dirigido por Al Jean quien, en entrevista con Comicbook aseguró que tenía planeado un cameo de Stan Lee.

Sin embargo, en este especial de ‘Loki’, dicho cameo no pudo llevarse a cabo por culpa de Marvel.

Pese a que Marvel Studios y Disney les dio libertad para crear el cameo, cuando quisieron incluir imágenes de archivo para Stan Lee, simplemente no lo permitieron.

'The Good, The Bart and the Loki' (Disney+)

Marvel bloqueó el cameo de Stan Lee en el especial de ‘Loki’ de ‘Los Simpson’

Cuando se le preguntó al showrunner de ‘Los Simpson’ si alguna vez sus superiores bloquearon alguna broma, él contestó:

“Solo una vez. Pero no era una broma, solo pensamos ‘Oh, tenemos el audio de Stan Lee de cuando estaba en nuestro programa, ¿podríamos incluirlo? Y dijeron que su política es que él ya no hace cameos ahora que falleció, lo cual es una política totalmente comprensible. Esa fue su única nota, y por supuesto fácil de hacer. Créanme, respeto que estas franquicias tengan un gran poder más allá del nuestro. Lo respeto.” Al Jean, showrunner

Stan Lee no solo es conocido por ser uno de los creadores de los cómics y el universo Marvel, sino porque durante su vida y las creaciones de las películas, hizo cameos en todas ellas.

Volviéndose ya un clásico el breve momento en el cual Stan Lee apareciera en alguna de las películas de Marvel o el UCM.

Sin embargo, tras su muerte es comprensible que Marvel Studios quiera respetar su memoria y ya no incluir cameos.

Es decir que, de seguir vivo posiblemente hubiera aparecido en ‘The Good, The Bart and The Loki’ de ‘Los Simpson’, así como en las nuevas series de Marvel.