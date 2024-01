Leslie Gallardo -de 24 años de edad- lloró porque extraña a Emilio Osorio en La Casa de los Famosos 2024 y la reacción de Lupillo Rivera nos representa todos.

No ha pasado ni una semana del inicio de La Casa de los Famosos 2024 y ya hubo de todo, besos y mucho drama.

En esta ocasión, fue Leslie Gallardo quien se puso a llorar porque extraña mucho a su novio Emilio Osorio -de 21 años de edad- y Lupillo Rivera expresó lo que muchos pensaron.

Leslie Gallardo lleva 2 meses de noviazgo con Emilio Osorio, pero la intensidad de su amor es fuerte, o por lo menos eso dice la influencer.

La modelo sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024, luego de que se pudiera a llorar porque extraña a Emilio Osorio.

Leslie Gallardo asegura que está profundamente enamorada de Emilio Osorio y ha sacado su mejor versión.

Mientras las compañeras de Leslie Gallardo la trataban de consolar, Lupillo Rivera -de 51 años de edad- ponía cara de sorpresa al ver tan afectada a la influencer.

Lupillo Rivera no pudo evitar burlarse de lo que decía Leslie Gallardo y hasta le dio un consejo.

“Está sacando mi mejor versión, me siento una mejor persona, me siento una mejor mujer. Siento que tengo sentimientos que nunca he sentido por alguien”

Leslie Gallardo