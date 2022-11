Javier Ceriani, el conductor de Chisme no like, compartió que llegaron a las oficinas y el set de grabación del canal de YouTube y se percataron que fueron asaltados de forma extraña.

Tal parece que los ladrones no buscaban llevarse objetos de valor, sino dejarles un mensaje “claro” a los conductores de Chisme no like, apuntó Javier Ceriani de 51 años de edad.

Aunque algunos pudieran pensar que se trata de un montaje para llamar la atención a su canal de YouTube, la presencia del esposo de Elisa Beristain ha encendido alarmas.

Chisme no like vive asalto en sus oficinas

Javier Ceriani, el conductor de Chisme no like, estaba preparándose para una nueva transmisión hoy 8 de noviembre, cuando se encontró con que sus oficinas fueron asaltadas.

Hace una hora, el conductor compartió un video en vivo desde las redes de Chisme no like, en donde mostró que sus oficinas fueron asaltadas.

El periodista enseñó que los asaltantes cortaron el cable de luz para poder ingresar a las instalaciones, en donde también las cerraduras fueron forzadas.

Señaló que la primera en percatarse del hecho fue una de sus compañeras de trabajo, quien al ver la cerradura forzada huyó por temor y llamó a Elisa Beristain de 49 años de edad.

Javier Ceriani y Elisa Beristain (@javierceriani/Instagram )

Recordemos que aunque Chisme no like es conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, es ella la emprendedora tras el programa de farándula en YouTube.

Y aunque algunos han pensado que solo se trata de algún tipo de estrategia de Chisme no like, para llamar la atención a su programa, existen otras deducciones.

En el video que Javier Ceriani subió a YouTube, no solo muestra lo poco que robaron a Chisme no like, sino que llamó la atención que Pepe Garza estuviera ahí.

Se sabe que Elisa Beristain es esposa de Pepe Garza, el reconocido empresario de 56 años de edad, quien es el inversionista detrás de Chisme no like.

Elisa Beristain y Pepe Garza (@elisaberistain / Instagram )

Sin embargo, este se ha mantenido ajeno al trabajo que desempeñan en Chisme no like.

Es por ello que el que estuviera presente junto a la policía de Estados Unidos, al momento de la denuncia, ha llamado la atención y apunta a un hecho real.

“Se llevaron cosas de Pepe, cosas que sabían que él guardaba en su oficina”. Javier Ceriani, conductor de Chisme no like.

Chisme no like es asaltado y ya ven un mensaje de advertencia en los hechos

Horas antes de que Chisme no like iniciara transmisiones, Javier Ceriani llegó a las oficinas a encontrarse con que fueron asaltadas.

Sin embargo, el conductor ha sido claro en decir que quienes burlaron la seguridad del set de Chisme no like, han dejado un mensaje claro de advertencia.

Y es que los asaltantes solo optaron por llevarse una laptop y algunas cámaras, y el resto del equipo de valor de Chisme no like, solo lo destruyeron.

Incluso el propio Pepe Garza, dedujo que quienes entraron a las oficinas a la fuerza, “es gente que ha venido, gente de confianza, que sabían qué había”.

Ante ello y las deducciones que ha tenido el equipo de Chisme No Like, Javier Ceriani apuntó que las investigaciones e información que dan en el programa “no se detendrán”.

“El mensaje fue mafioso, el mensaje fue específico lo que se llevaron y no se llevaron…Quieren que nos callemos, quieren que paremos y no nos vamos a parar”. Javier Ceriani, conductor de Chisme no like.

Asimismo, algunos comentarios de fans de Chisme no like, respaldan las deducciones de Ceriani, apuntando que el asalto es la manera en que buscan que se callen con la información.