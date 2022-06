Elisa Beristain y Javier Ceriani están de gira por la CDMX visitando distintos medios de comunicación, mismos a los que contaron los inicios de su programa ‘Chisme no like’.

Al estar casada con Pepe Garza, Elisa Beristain confirmó que ella solo trabaja el tema de la farándula por gusto “necesidad no tengo”.

Expresó que ‘Chisme no like’ es más un hobbie, pues recordó que su esposo “es un empresario conocido”, y ella podría tener acceso a muchos famosos pero no le gusta el reflector.

Asimismo, Elisa Beristain recordó que cuando grabó ‘Rica, famosa y latina’, se volvió famosa y ni cuenta se había dado.

Elisa Beristain presume que trabaja por gusto, pues dinero tiene

Elisa Beristain y Javier Ceriani asistieron a ‘La Taquilla Tv’ con René Franco, mismo en donde la conductora reveló que trabaja por gusto, porque no necesita ni dinero ni fama.

Elisa Beristain recordó que es esposa de un empresario y productor reconocido, y aunque no menciona su nombre, sabemos que es Pepe Garza.

Elisa Beristain y Pepe Garza (@elisaberistain / Instagram )

La conductora compartió que ella no desea que ‘Chisme no like’ llegué a la televisión ni ella adquirir gran fama, a diferencia de Ceriani.

Explicó que ella solo hizo ‘Chisme no like’ por el gusto al chisme, porque junto a su esposo tiene todo, incluso fama.

“Yo trabajo por amor al arte, Ceriani por amor al arte y al dinero, yo no tengo ninguna necesidad económica, con mi marido podría ir a cualquier guateque de la industria o artistas, lo mío es dar opinión desde una doña de casa”. Elisa Beristain, conductora.

Sin embargo, explicó que la fama es lo último que busca pues reconoció sentirse incómoda frente a las cámaras, alfombras rojas e incluso lujo.

Elisa Beristain (@elisaberistain)

Asimismo, agregó que fue Pepe Garza el patrocinador por dos años de ‘Chisme no like’, pagando una nómina de 440 mil pesos.

Elisa Beristain no tiene interés de ser famosa

Elisa Beristain recordó que fue parte del reality show ‘Rica, famosa y latina’, mismo que dijo le dejó “mala experiencia”, aunque le atrajo fama.

“Yo quería hacer espectáculos, pero con un formato diferente”. Elisa Beristain, conductora.

Elisa Beristain en Rica, famosa y latina. (RFLatina / Facebook)

Sin embargo, explicó que mientras que Javier Ceriani busca acercarse a la televisión y ser un show man, ella se reniega.

Incluso compartió que recientemente asistió a una alfombra roja en donde solo puso estar 15 minutos por lo incómoda que se sentía.

“Me da flojera la fama, el espectáculo, el glamour, las fiestas, todo eso”. Elisa Beristain, conductora.

Finalmente, Elisa Beristain dijo que ella sería feliz estando en su casa, “me dijeron que adquirí fama pero no me di cuenta porque no salgo, y no quiero fama”.