Laura Bozzo le reclama a Carlos Bonavides por mandarla a callar (VIDEO)

Laura Bozzo se enteró de que Carlos Bonavides la culpó por su descalificación en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ y decidió encararlo.

El fin de semana, Carlos Bonavides dijo en una transmisión por redes que fueron eliminados de la competencia porque Laura Bozzo no sabía quedarse callada.

Esto llegó a oídos de Laura Bozzo, quien reaccionó molesta y antes comenzar los ensayos para el repechaje del concurso exigió hablar con Carlos Bonavides.

Al inicio del ríspido encuentro, captado por las cámaras del programa ‘Hoy’, la ‘Señorita Laura’ le manifiesta a su pareja de baile las dudas que tiene de seguir en la competencia.

“No, yo quiero hablar contigo y con Carolina para ver si sigo o no [en la competencia]”

El intérprete de ‘Huicho Domínguez’ rechaza esta postura, asegurándole a Laura Bozzo que lejos de culparla por el fracaso de la pareja, le ofreció un consejo.

“No, yo no creo que te haya ofendido. Yo te di un consejo nada más y te dije por qué”

Los famosos acordaron platicar con todo su equipo en un lugar apartado, donde Laura le reclamó al actor haber dicho que por no callarse la boca los expulsaron.

Carlos negó las acusaciones. Entonces la llamada ‘abogada de los pobres’ reconoció que su personalidad le impide guardar silencio ante las cosas con las que no está de acuerdo.

“... que soy gritona, que soy histérica y sí soy, yo no voy a venir a decir que soy Blanca Nieves porque si 60 años y me ponen a aprender a callar, yo no voy a aprender a callar nunca, está en mi ADN”

Laura Bozzo