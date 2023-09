En el programa en vivo de Netas Divinas, se burlan de Natalia Téllez de 37 años de edad por la vez que se compró una faja y le quedó como “chorizo mal amarrado”.

Daniela Magun, una de las conductoras de Netas Divinas balconea a Natalia Téllez de usar fajas incómodas y además deja ver que la compró en descuento.

Natalia Téllez no hizo más que reírse con sus demás compañeras, después de que saliera a la luz su parte oscura.

Todo comenzó cuando el programa de Netas Divinas lo dedicaron al señalar cuales son sus lados más oscuros o con qué actitudes no se sienten a gusto hacer.

No obstante, Daniela Magun no se quedó callada y decidió revelar la ocurrencia de Natalia Téllez en el camerino al comprarse algo tan innecesario.

La conductora cuenta lo sorprendente que fue verla con una faja incomodísima, donde Natalia Téllez insistía en usar algo tan anticuado.

“Qué crees que me compre y yo pense que eran unos aretes: Una faja”

Natalia Téllez justificó que la compró días después de dar a luz y se dejó llevar porque el artículo estaba en descuento.

Daniela Magun expresa a sus compañeras que Natalia Téllez no necesita una faja porque ya es de complexión delgada, sin embargo estaba de necia al querer tener una cintura de avispa.

“Yo soy delgada, pero no acuerpada, entonces después de tener a mi bebé hay órganos que quedaron en lugares raros, entonces yo aprieto y el órgano sube”

Natalia Téllez no pudo evitar reírse al momento de recordar cuando Daniela Magun le ayudó a ponerse la faja, lo cual se le complicó a la conductora y sudo para cerrarla.

Paola Rojas resaltó la cintura de Natalia Téllez, lo cual dejó ver que no la necesita, lo cual expresó que se veía como “chorizo mal amarrado” por culpa de la faja.

En una de las preguntas en Netas Divinas, Natalia Téllez fue cuestionada de las características de su pareja que considera que son su peor versión.

Natalia Téllez expresa que su pareja Antonio Zabala ha cubierto cierto rol paternal, al ser tan maduro y ecuánime.

“Antonio trata de cubrir ese rol, yo me hago concha de “tu se el adulto” y el al final no le corresponde, entonces es un rol de autoridad que juega en contra, porque cuando no quiero que sea papá se lo quito”

Natalia Téllez