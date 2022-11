Luego de que Toñita rompiera en llanto al escuchar que Ema Pulido calificó con 6 su coreografía, la cantante regresa a la pista de “Las Estrellas bailan en Hoy” para demostrar de qué está hecha y para volver a enfrentarse a la dura jueza.

Esta mañana de viernes, Toñita, de 42 años de edad, se presentó al reality de Hoy junto a su compañero Tony Garza, de 32 años de edad, para sacarla brillo a la pista al ritmo de flamenco.

Pese a que la pareja se esforzó por convencer al jurado, falló en su intento pues recibió bajas calificaciones así como un 5 por parte de Ema Pulido.

Toñita se niega a disculparse con Ema Pulido

Calificación que Toñita y Tony Garza aceptaron, pero el drama regresó cuando Galilea Montijo, de 49 años de edad, le dio el micrófono a la emergida de La Academia para que ofreciera disculpas.

“Me disculpo con mi hija”, dijo la cantante y lamentó haber revelado en televisión que ésta intentó suicidarse y por ello tuvieron que hospitalizarla.

Debido a que Toñita dio por terminado el asunto, Galilea Montijo le recordó que ella misma le dijo que ofrecería “disculpas” en plural, pero la concursante de “Las Estrellas bailan en Hoy”, rechazó pedirle perdón a Ema Pulido.

“‘Quería’ (pedir disculpas). Cuando alguien te da una crítica para crecer, se vale, pero cuando te da una critica para minimizarte, esa no es critica” Toñita

Por lo que Latin Lover, de 55 años de edad, volvió a presionar a Toñita para que le pidiera disculpas a la jueza.

“Si los jueces quieren disculpas, las tienen en la mesa”, dijo, y muy a la fuerza de disculpó argumentando que las disculpas se ganan al igual que el respeto.

Al final, Tony Garza se disculpó por ambos y pidió comprensión dado que tanto él como su compañera están pasando por momentos complicados.

Toñita se niega a disculparse con Ema Pulido (@RCulturaPop / Twitter)

¿Qué pasó entre Tonita y Ema Pulido?

Toñita está cansada de recibir calificaciones bajas en cada baile pues considera que Ema Pulido califica injustamente y que además a la hora de criticar minimiza su trabajo.

Comentarios que apoyan otros de sus compañeros de Las Estrellas bailan en Hoy y un par de jueces del reality.

Por lo que al recibir un 6 en su última coreografía, explotó al considerar que no se toma en cuenta su esfuerzo por realizar cargadas y pasos complicados.

En su reclamo, Toñita reveló que su hija intentó suicidarse y que era increíble que Ema Pulido no viera el esfuerzo que realizó pese a sus problemas, por lo que consideraba que la vida de la jueza no valía al no ser una persona empática.

Silverio y Sugey quedan eliminados de la competencia

Por otro lado, pese al drama protagonizado por Toñita, el cual no gustó al público, se decidió que esta semana Silverio, de 34 años de edad, y Sugey Ábrego, de 43 años, fueron eliminados de la competencia.

Decisión que le pareció injusta a gran parte de la audiencia quienes daban por hecho que la emergida de La Academia y Tony Garza serían los elegidos.