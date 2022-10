Toñita se ha involucrado en algunas peleas, pero todo indica que ya no le gustó esta fama, la cual ella misma se construyó con algunas de sus acciones.

La exacadémica, de 42 años de edad, se encuentra de regreso en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero su fama la persigue y aseguran que ya tuvo problemas con una de sus compañeras.

La cantante se ha destacado por tener un temperamento fuerte y decir lo que piensa, sin ningún tipo de filtro.

Su pelea más conocida ha sido con Myriam Montemayor, con quien estuvo en la primera generación de La Academia.

Toñita asegura que Myriam Montemayor se burlaba de ella e incluso enviaba a sus seguidores para que la atacaran.

Los dimes y diretes regresaron con la nueva edición de La Academia, donde Myriam fue la madrina, mientras que Toñita rechazó participar porque no le habían invitado con tiempo.

Toñita, cantante. (Agencia México)

A Toñita ya no le gusta que la tachen de liosa

En una ocasión Toñita manifestó que si se encontraba a Myriam montemayor, no dudaría en golpearla.

Las palabras de la cantante provocaron que Myriam manifestara su intención de acudir con las autoridades por las amenazas.

Ahora Toñita no le gusta que la tachen de peleonera, pero es una fama que ella misma se fue creado por sus pleitos con algunos de sus compañeros de La Academia.

“Yo creo que me quieren pelear con todo mundo, es más ya pusieron ahí: ‘Toñita le gana al Canelo’, qué honor, verdad, qué gusto no saben el gusto que me da” aseguró la cantante en una entrevista con De Primera Mano.

Las Estrellas Bailan en Hoy: Manelyk sugiere a Toñita decir lo que sea pero de frente (especial)

Asegura que las personas que la conocen de años, saben que no le gusta estar peleado, pues ella es directa.

“Las personas que me conocen de años, sabe que yo no me voy con pleititos, de dimes y diretes, yo no me ando con rodeos, si yo me peleo con alguien es de trancazo, te quitas de broncas” aseguró Toñita.

Por otro lado, desmintió que esté peleada con Manelyk, pues ambas son competencia Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Con Mane nos llevamos a todo dar” dijo Toñita, quien también bromeó que ahora que son competencia, ya no tanto: “No nos quiere la Mane, ya no la queremos”.

Toñita dice que tiene una buena relación todos sus compañeros, pero ella no teme en defenderse con todo.