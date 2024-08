Lamentablemente, la segunda temporada de The Acolyte nunca verá la luz porque fue cancelada.

Se dio a conocer que la serie Star Wars: The Acolyte, que se ambienta en los últimos días de la Alta República, no tendrá una segunda entrega.

Protagonizada por la actriz Amandla Stenberg -de 25 años de edad- The Acolyte presentó un thriller que entusiasmó a la crítica por su potencial, pero no del todo a los fans de Star Wars.

Por esta razón fue cancelada la segunda temporada de The Acolyte

Con apenas 8 episodios y un poco más de dos meses de exhibición en la plataforma Disney+, la serie The Acolyte de Star Wars fue cancelada y no tendrá segunda temporada.

De momento, no se saben los detalles y motivos de esta decisión. No obstante, The Hollywood Reporter da algunas pistas.

The Acolyte (Disney)

Ese medio explica que las cifras de audiencia no fueron las más altas, por lo que lo Disney optó por cancelar The Acolyte.

Fuentes cercanas a Disney explicaron que su final de temporada contó con la audiencia más baja de todas las series de Star Wars que se han producido hasta el día de hoy.

Sus primeros dos episodios tuvieron buena aceptación el día del estreno de The Acolyte con 4.8 millones de reproducciones.

Incluso su éxito logró 11.1 millones de visualizaciones en una semana, superando a Ahsoka y The Mandalorian 2.

Sin embargo, la serie se desinfló y no se pudo quedar en el top 10 de Disney+.

En el contexto de la competencia desmedida de las plataformas de streaming y los altos costos de producción, las expectativas de visualización en estos proyectos son altas.

Por lo que no se pudo cumplir con los requerimientos para que disfrutáramos de The Acolyte 2.

Otro factor a considerar en esto son las críticas que se llevó la serie por parte del fandom, que no soportó el cameo de Ki-Adi-Mundi por romper el canon de la saga.

The Acolyte (Disney)

Directora de The Acolyte revela cómo hubiera sido la segunda temporada de la serie cancelada

Pese a que ya está cancelada, la creadora de la serie The Acolyte, Leslye Headland- de 44 años de edad- tenía una trama para la temporada 2.

En ella, nos centraríamos en Darth Plagueis El Sabio, un legendario Lord Sith que entrena a Palpatine.

Él le enseñaría a Palpatine cómo crear vida a través de los midiclorianos. Y también provoca que Anakin adopte el lado oscuro de la Fuerza en la cinta: Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith.