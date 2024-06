La gestión de Disney con Star Wars es poco menos que caótica, de ahí que el anuncio de The Acolyte provocara ciertas dudas entre los fans.

Sobretodo porque con The Acolyte, Disney toma el mayor riesgo al separar la serie de los pilares fundamentales de esta franquicia, El Imperio y los Skywalker.

No sólo eso, sino que nos da más un relato de misterio detectivesco que una historia de aventuras, como habían sido todas las series y películas al momento.

Nosotros ya pudimos ver la mitad de la serie y podemos decir que, con sus altibajos, se trata de una obra que agradará sobretodo a quienes no son fans de Star Wars.

The Acolyte (Disney)

¿De qué trata The Acolyte?

The Acolyte nos pone 100 años antes de los eventos del Episodio I, al final de la Alta República, donde la Orden Jedi estaba en pleno esplendor.

No obstante, los Jedi comienzan a sufrir una serie de bajas producidas por una joven misteriosa que todo indica, está ligada de cierta manera a los nobles Caballeros.

La historia de The Acolyte no es la tradicional que puedes encontrar en cualquier relato de Star Wars, pues aquí no hay personajes conocidos ni se está dentro de los conflictos que ha definido el universo hasta ahora.

Nos presenta un mundo teóricamente utópico, donde el orden se rompe debido a los errores del pasado de un grupo de Jedi.

The Acolyte (Disney)

Poniendo en la mesa el debate si en realidad estos personajes estaban realmente capacitados para dictar lo que estaba bien y lo que estaba mal.

Más que enfrentarnos a un dilema moral binario, The Acolyte nos muestra una narrativa donde el poder es lo que esta por encima de todo y la definición de “lo bueno y lo malo”, cae en quien use ese poder.

Así The Acolyte va construyendo poco a poco su misterio; aunque en inicio parece que todo se resuelve demasiado rápido, quedan varias dudas que tejen una trama más compleja.

Todo aderezado con la fantasía propia de la Guerra de las Galaxias, que se mantiene gracias a una buena puesta en escena y efectos especiales a la altura, algo muy raro en estos días.

The Acolyte (Disney)

Esto puede ser muy atrayente sobretodo a aquellas personas que no les gusta mucho Star Wars, ya que por lo menos en la mitad de la temporada, se olvidan de conceptos complejos y rebuscados propios de la saga.

Claro que esto también hará que los más fans no estén a gusto, puesto que la serie estira los preceptos de los Jedi que muchos creen como intocables.

Además de que como en otros productos de la franquicia, se deben de hacer muchas concesiones en eventos que se pudieron resolver de maneras más sencillas.

¿Cómo son las actuaciones en The Acolyte?

Si bien hay un gran elenco en The Acolyte, podemos reducir todo a 4 protagonistas principales, de los cuales hablaremos a continuación.

Primero vayamos con la actriz principal, Amandla Stenberg, quien hace un gran trabajo como Osha y Mae, las gemelas que protagonizan todo el relato.

La joven de 25 años representa muy bien las personalidades de las hermanas, una más agresiva mientras que a otra es más calmada, cargando sin problemas el peso del show.

El siguiente es Lee Jung-jae como Sol, un veterano maestro Jedi que nos recuerda mucho a Qui Gon-Jin.

The Acolyte (Disney)

Su química con Amandla Stenberg es única, además de que le da varios matices a su actuación, rompiendo con el molde de los cuadrados maestros de otras encarnaciones.

Charlie Barnett como Yord Fandar sería el clásico “policía malo” o en este caso, “el Jedi malo”, aquél que es rígido, no deja que sus emociones lo controlen y piensa primero en el “libro” antes que en el contexto que lo rodea,

Básicamente es el ideal que siempre se ha vendido de lado luminiso llevado al extremo, el actor cumple perfectamente con su rol y se complementa muy bien con sus compañeros.

Finalmente está Dafne Keen como Jecki Lon, la actual padawan de Sol, la cual a decir verdad es la menos memorable.

The Acolyte (Disney)

No es que la joven española lo haga mal, es que su papel no es tan trascendete, quedando sólo como personaje de soporte, sobretodo haciendo algunos comentarios irónicos.

Se busca crear una especie de amistad con Osha; pero es algo que no se explora como tal, por lo menos en los primeros episodios, quedando a las saga del resto del equipo.

¿Vale la pena ver The Acolyte?

Vayamos al punto, si no te gusta nada; pero nada de Star Wars, The Acolyte no te hará cambiar de opinión, por mucho que busque romper un poco el molde.

Por otra parte, si eres fan de la vieja escuela de Star Wars o no te agrada la gestión de Disney, The Acolyte tampoco tiene nada para ti, pues se mantiene en la misma línea.

Ahora que si decides darle una oportunidad, te encontrarás con algo bastante interesante, que no te cambiará la vida; pero si te mantendrá al pendiente de todo el misterio detrás del asesino y sus motivos.

Te pondrá a hacer teorías sobre todo lo que está pasando, invitándote a ver el siguiente episodio para encontrar respuestas y nuevas preguntas. Algo destacable en una franquicia que parecía gastada.