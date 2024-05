En este tan esperado 4 de mayo, los fans de Star Wars tienen motivos para regocijarse con el anuncio de “Star Wars: The Acolyte”.

Se trata de la nueva serie del universo galáctico que está generando una gran expectativa entre los seguidores más devotos de la franquicia liderada por Darth Vader.

“Star Wars: The Acolyte” explorará historias que preceden a la caída de la República, situándose miles de años antes de los acontecimientos de las precuelas de la saga (Episodios I, II y III).

The Acolyte (Disney)

Lo que necesitas saber sobre Star Wars: The Acolyte

Star Wars: The Acolyte llevará a los fans de vuelta a la Antigua República, un tiempo en el que el Consejo Jedi ejercía una gran influencia sobre las decisiones políticas .

La serie estará protagonizada por Carrie Anne Moss, Lee Jung-Jae, Rebecca Henderson y Dafne Keen, quien actualmente se encuentra en la CCXP hablando sobre la serie.

La trama seguirá al Consejo Jedi de la Antigua República, quienes se enfrentarán a la desaparición y muerte repentina de varios aprendices.

Asimismo, al resurgimiento de una antigua amenaza que se creía extinta desde hace siglos: los Sith... aunque, como sabemos, el destino de estos conflictos ya está escrito en el futuro.

El nuevo tráiler de The Acolyte que se estrenó en el Día de Star Wars revela su fecha de estreno (Disney)

¿Cuándo se Estrena “Star Wars: The Acolyte”?

Como parte de las festividades del May the 4th Be with You, Disney+ ha lanzado un nuevo tráiler de “Star Wars: The Acolyte”, revelando la fecha de estreno de esta esperada serie.

Esta, producida por el mismo equipo creativo detrás de éxitos como “Ahsoka”, “The Mandalorian” y “Andor”, que han cautivado a los seguidores de la saga.

Según lo revelado en el tráiler, “Star Wars: The Acolyte” llegará a Disney+ exactamente en un mes: el próximo 4 de junio.