El próximo 7 de junio se cumplirán 24 años del asesinato de Paco Stanley, por lo que ese día Vix estrenará el documental que retomará el tan sonado caso.

Por ello la plataforma de Televisa-Univisión ya presentó el tráiler del documental de Paco Stanley, quien murió a los 56 años de edad tras recibir varios disparos a la salida de un restaurante.

En minuto y medio se muestra que este documental está estructurado de testimonios de periodistas, amigos y conocidos de Paco Stanley, quienes exponen su perspectiva alrededor del conductor y los hechos; sin embargo, la música es de lo que más se habla.

Paco Stanley (VIX / YouTube)

Canción del tráiler del documental de Paco Stanley

Verás, el tráiler del documental de Paco Stanley está musicalizado por “Gori gori”, canción interpretada por el comediante Francisco Fuentes “Madaleno”, quien murió en 1985.

Debido a que las notas son más largas el ritmo se vuelve perturbador y la gente se está asustando: “La elección de la canción tiene una carga rítmica muy importante”, “La música me da miedo”,

“Totalmente de acuerdo, es inquietante escuchar esa música y ver esas imágenes”, “Se siente algo muy incomodo, me dieron ganas de llorar y no me explico por qué”, se lee entre los comentarios del tráiler del documental titulado “El show: crónica de un asesinato”.

Paco Stanley y Madaleno juntos en El Club del Hogar

Paco Stanley y Madaleno cantaron juntos “Gori gori” en el programa El Club del Hogar, el cual arrancó transmisiones en 1951 y duró más de tres décadas debido a su popularidad la cual consiguió porque estaba dedicado a entrevistar a famosos e incomodarlos.

Quienes conocen este dato dicen no entender por qué se eligió “Gori gori” para promocionar el documental, en lugar de un tema del programa Pacatelas, el cual conducía Paco Stanley previo a su sorpresivo asesinato.

Duda que confían se resuelva una vez que se estrene el tan esperado documental que incluye la participación de Mario Bezares, de 64 años, quien fue señalado como presunto responsable de la muerte del veterano conductor.