Julián Gil -de 54 años de edad- roba cámara en el reality Secreto de Parejas. El actor le confesó a Valeria Marín su deseo de tener un hijo con ella.

“Sí quiero que seas la mamá de un hijo mío”, dijo entre lágrimas Julián Gil a Valeria Marín -de 34 años de edad- en Secretos de Parejas.

En diversas ocasiones, Julián Gil y Valeria Marín han expresado su deseo por formar su propia familia, lo cual reafirmaron en Secretos de Parejas.

Frente a sus compañeros de Secretos de Parejas, Julián Gil dijo a Valeria Marín que independientemente de lo que él haya vivido, sí quiere tener un hijo con ella.

Esto en referencia al mal sabor de boca que tiene de su paternidad con Matías Gil, su hijo con Marjorie de Sousa, de 45 años de edad.

Poncho de Nigris provocó a Bernardo Flores en Secretos de Parejas, pero él no aguantó: “A mi bájame la voz”

“Te apuesto a que no sabías que eres la mujer mas importante de mi vida y que, independiente de lo que yo haya vivido, y tú lo sabes, sí quiero que seas la mamá de un hijo mío”

Dejando claro que no presionará a su esposa, Julián Gil indicó que “harán la tarea” cuando Valeria Marín esté lista.

“Sí me gustaría que tengamos esto, cuando tú quieras, me encantaría que lo busquemos juntos, me gustaría que sea un niño deseado o niña, que sea un niño planificado”

Julián Gil