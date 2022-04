James Bond llegó con todo a Amazon Prime Video; desde este 8 de abril las 25 películas del 007 ya están disponibles en el servicio de streaming.

Estamos hablando que puedes ver desde ‘Dr. No’ de 1962, hasta ‘Sin Tiempo Para Morir’ de 2021, la última película de James Bond estrenada hasta la fecha.

Aquí tienes la lista completa de películas de James Bond que llegaron a Amazon Prime Video:

Dr. No

From Russia With Love

Goldfinger

Thunderball

You Only Live Twice

On Her Majesty’s Secret Service

Diamonds Are Forever

Vive y deja morir

The Man with the Golden Gun

La espía que me amó

Moonraker

For Your Eyes Only

Octopussy

A View to a Kill

The Living Daylights

Licencia para matar

GoldenEye

El mañana nunca muere

The World Is Not Enough

Die Another Day

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre

No Time to Die

007 con licencia para maratonear. Toda la colección Bond, ya disponible. https://t.co/R7tVD36SXa pic.twitter.com/RDVANffnYm — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) April 8, 2022

Todas las películas de James Bond en Amazon Prime Video son el corte que se pudo ver en cines, cuentan con audio en español latino y en inglés con subtítulos.

Asimismo, los filmes de James Bond del siglo pasado, cuentan con una optimización para pantallas actuales, sean de móviles o de televisión.

Hay 3 películas de James Bond que no llegaron a Amazon Prime Video

Algo a mencionar es que Amazon Prime Video sólo estreno las películas “canónicas” de James Bond, las cuales pertenecen a MGM, que fuera adquirida en 2021.

Es por ello que existen 3 películas de James Bond que no fueron integradas en esta colección, debido a que no están producidas por el estudio mencionado.

Estas son las dos entregas previas de ‘Casino Royale’, de 1954 y 1967, y ‘Never Say Never Again’ de 1983; que son conocidas como las “no oficiales” de James Bond.

Never Say Never Again de James Bond (Warner Bros)

La ‘Casino Royale’ de 1954 técnicamente fue la primera película de James Bond; aunque contó con el aval de Ian Flemmig, creador del personaje; fue producida por Paramount para televisión.

‘Casino Royale’ de 1967 fue una película que se hizo sin los derechos de James Bond por parte de Columbia y Peter Sellers, siendo más una parodia del personaje que una adaptación seria.

‘Never Say Never Again’ fue realizada por Warner Bros., se trata de una versión libre de la novela ‘Thunderball’ que ya había tenido su película; además cuenta con el regreso de Sean Connery como James Bond.

Con información de Amazon Prime Video.