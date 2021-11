“Inseparables”. Yuliana y Gualy tienen encontronazo, tras decirse sus verdades durante uno de los juegos en donde opinaban acerca de cómo ven la química entre las parejas.

Anoche en “Inseparables” se calentaron los ánimos entre las parejas, durante la emisión en la octava semana en el “reto sociometric” hubieren verdades y comentarios que incomodaron.

Luego de que se les preguntó ¿quién era la persona que menos admiraba a su pareja? a lo que la mayoría contestó que José Luis López Monroy, mejor conocido como Parejita, algo que no le pareció ni a su prometida, la actriz Yulianna Peniche.

Mostrando la molestia de las parejas e incomodidad de otros al tener que responder, las cosas se calentaron más cuando se les preguntó ¿quiénes eran la pareja menos compatible? la mayoría otra vez contestó por Parejita y Yulianna.

Ante esto el conductor Diego de Erice cuestionó sus respuesta a Gualy Cárdenas, que dijo que por la forma de ser Parejita podría estar con alguien más alegre, cosa que no tomó para nada bien Yuliana.

“Yo que convivo un poco más con Parejita y he sido roomie de ellos tres semanas, yo no tengo nada personal contra Yulianna, pero al ver la forma de ser de aquel goey, súper alegre, súper espontáneo, y a veces Yulianna más reservada, más introvertida, con más carácter, en lo personal se me hacen los menos compatibles; creí que Parejita por su personalidad podría estar con alguien más alegre”. Gualy

Jimena defiende a Gualy de Yuliana en “Inseparables”

Jimena defiende a Gualy de Yuliana, ante los ánimos arriba por las respuestas y comentarios, aún más la polémica se hizo grande cuando se les cuestionó sobre la pareja más conflictiva para convivir.

Y sin sorpresas nuevamente Yuliana y Parejita fueron elegidos, pero en contraparte Yuliana y las diferencias recientes, respondió que para ella eran Jimena y Gualy.

Ante esto Gualy se mostró inmediatamente molesto y dijo que no podría cambiar porque cree que está bien y dando su máximo.

A lo que Yuliana no aguanto más y dijo que una cosa es que se den las opiniones, pero decir que se buscara alguien más alegre no esta bien , porque ella no le aconsejaría a Jimena que se busque a alguien más alto, refiriéndose a la estatua de Gualy.

Jimena rápidamente y con enojo evidente, volvió bruscamente para decirle a Yuliana que se pusiera el saco si le afecto tanto lo que se dijo y que ese era su problema.

Mientras que Gualy rechazó los dichos y que el no había comentado que se buscar alguien más, pese a que el mismo Parejita le dijera que sí dijo que se buscara a otra pareja más alegre.