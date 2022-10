Pese a que el próximo domingo 23 de octubre será el final de temporada de la serie House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, usuarios reportan que el capítulo final se habría filtrado.

Desde hace unas horas en redes sociales, los usuarios y fans de House of the Dragon, han estado reportando tener cuidado pues aparentemente, el capítulo 10 de la serie ya se habría filtrado.

Y es que faltando 48 horas para el estreno mundial del capítulo final de la temporada 1 de House of the Dragon, todo parece indicar que la seguridad de HBO Max ha flaqueado.

Esto ha hecho que muchos de los fans se hayan “spoileado” con puntos que parecen ser claves en House of the Dragon.

Pues aunque House of the Dragon está inspirada en el libro Fire and Ice de George R. R. Martin, desde los primeros capítulos la serie no siguió al pie de la letra la novela y hubo varias modificaciones.

¿De qué tratará el capítulo 10 de House of the Dragon?

A unos días de que se estrenará el capítulo final de la temporada 1 de House of the Dragon, todo parece indicar que este ya se filtró en redes sociales.

Motivo por el cual muchos usuarios se han molestado, en especial con los spoilers del capítulo de House of the Dragon que lleva por título ‘La Reina Negra’.

De acuerdo a lo que se vio en el último capítulo de House of the Dragon, en este capítulo mostrarán la reacción de “Los negros” o la familia de Rhaenyra Targaryen y quienes la apoyan hacia si asención al Trono de Hierro.

El cual fue usurpado por “Los Verdes”, es decir por su hermano Aegon tras la muerte de su padre, el rey Viserys I Targaryen.

Este capítulo dará fin a la primera temporada de House of the Dragon, y aunque ya se dio luz verde para una segunda temporada, es probable que se tenga que esperar al menos dos años para verla.

Aseguran que el capítulo final de House of the Dragon se filtró (Especial)