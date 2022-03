Hija de Carmen Salinas revela que Televisa quiere hacer serie sobre su mamá

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, reveló que Televisa quiere hacer una serie sobre la vida de su mamá, quien murió el pasado 3 de diciembre.

En entrevista para ‘Ventaneando’, la hija de Carmen Salinas habló de cómo es su vida a tres meses del fallecimiento de la primera actriz.

También, habló sobre el testamento de Carmen Salinas y los beneficiarios, entre los que incluso estarían las personas que ayudaban a la actriz en las labores domésticas de su casa.

María Eugenia Plascencia reveló a Pati Chapoy que Televisa, empresa en la que Carmen Salinas trabajó prácticamente toda su vida, está interesada en realizar su bioserie.

Pero, ¿qué opina la familia de Carmen Salinas sobre el proyecto? María Eugenia Plascencia se mostró tan interesada en que se haga la serie, que ya ha pensado en la actriz que podría interpretarla.

Se trata de su hija Marisol, quien se encuentra estudiando actuación en la escuela de Patricia Reyes Spíndola y quien, según María Eugenia, tiene gran parecido con Carmen Salinas.

Fue así que la hija de Carmen Salinas confirmó que en Televisa hay varios productores interesados en hacerla, aunque de momento no hay nada en papel.

Ante ello, Pati Chapoy recomendó a María Eugenia Plascencia tomar las medidas legales pertinentes, para evitar algún tipo de abuso del nombre y la imagen de Carmen Salinas:

Respecto a los bienes que dejó Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia aseguró que su mamá dejó todo estipulado en un testamento.

Sin embargo, hasta ahora no se le ha dado lectura porque antes debe seguirse un proceso legal para descartar otros testamentos.

Pese a ello, la hija de Carmen Salinas dijo que ya ha adelantado asuntos, como la liquidación de algunas personas que llevaban años trabajando con su mamá:

María Eugenia Plascencia también confesó a Pati Chapoy que le ha sido muy difícil hacerse a la idea de que Carmen Salinas, su mamá, ya no está con ella.

“Se me ha hecho algo difícil, tan así que sólo he entrado al cuarto de mi mamá para [sacar] papeles y eso, pero no, no he tocado nada porque estoy con la idea de que mi mamá anda de viaje, trabajando”

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas