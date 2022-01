Ariel Miramontes destrozado por la muerte de Carmen Salinas. El famoso recordó cómo la productora fue parte importante de su carrera al invitarlo a la obra de teatro ‘Aventurera’.

A un mes de la muerte de Carmen Salinas, Ariel Miramontes confesó que pasó momentos muy difíciles pues cada que se acordaba de la productora se ponía a llorar.

Ariel Miramontes señaló que tiene planeado realizar un homenaje a Carmen Salinas, aunque todavía no sabe la manera de realizarlo.

Ariel Miramontes y Carmen Salinas (@albertanoficial / Instagram )

Ariel Miramontes confiesa que Carmen Salinas se fue dejando grandes proyectos

El pasado 9 de diciembre el mundo del espectáculo se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Carmen Salinas luego de haber sufrido una hemorragia cerebral.

Tras la muerte de Carmen Salinas diversos famosos enviaron sus condolencias, incluso algunos recordaron cómo los había apoyado la productora. Tal fue el caso de Ariel Miramontes.

En entrevista compartida por el programa Hoy, Ariel Miramontes confesó que ha sido un mes muy complicado pues no ha dejado de llorar por la muerte de Carmen Salinas.

“Estaba muy afectado, ahora como que ya lo estoy asimilando un poquito más. Pero si la pase muy mal” Ariel Miramontes

Ariel Miramontes señaló que al principio no podía dejar de llorar ya que Carmen Salinas siempre fue muy cariñosa con él.

“Si me puse muy triste, cada vez que me acordaba me ponía chille y chille. Poco a poquito uno va superando eso. Fue muy difícil era muy cariñosa conmigo” Ariel Miramontes

Tras trabajar juntos en ‘Aventurera’ y ‘Nosotros los guapos’ Ariel Miramontes señaló que había varios proyectos que quedaron pendientes. Pues ya se encontraban planeando más proyectos.

“Teníamos muchas ideas de teatro” Ariel Miramontes

Ariel Miramontes quiere hacerle un homenaje a Carmen Salinas

Ariel Miramontes puntualizó que se encuentra muy agradecido con Carmen Salinas pues sin haberla tratado mucho lo invitó a participar en ‘Aventurera’.

En ese sentido Ariel Miramontes señaló que solo la había tratado de buenas tardes, pero le llamó para proponerle ser ‘Bugambilia’, por lo que no dudo ni por un momento.

Ya que no solo significaba participar en una obra tan popular como ‘Aventurera’ sino que le permitió desarrollar su carrera como actor.

“Yo estoy muy agradecido porque me dio una oportunidad muy grande un día de repente me habla por teléfono y me dice ‘oye no quieres ser Aventurera, te gustaría ser La Bugambilia’” Ariel Miramontes

Ariel Miramontes reveló que tiene la idea de realizar un homenaje a Carmen Salinas, aunque confesó que todavía no sabe cómo ni qué va a ser.

En su entrevista Ariel Miramontes confesó que Carmen Salinas dejó un gran precedente en la industria del espectáculo.