En redes sociales se ha viralizado un fotografía donde aparece el payaso ‘Eso’ durante una campaña del partido ‘Movimiento Ciudadano’

Desde hace algunas semanas los partidos políticos comenzaron a hacer campaña por toda la República Mexicana para promover a sus candidatos para las elecciones del próximo mes de julio.

Gran parte de los partidos políticos publican en sus redes sociales los eventos de campaña de sus candidatos. Sin embargo, algunas de las fotografías destacan en las plataformas digitales debido a lo inusual del suceso.

En Twitter, se ha viralizado una foto de un evento del partido ‘Movimiento Ciudadano’ donde aparece el payaso Pennywise junto a unas personas durante la campaña de un candidato. Aunque en la publicación no se especifica en qué lugar se realizó este evento, usuarios aseguran que se trata de León, Guanajuato.

Esta imagen ha generado todo tipo de memes y comentarios a modo de burla. “Cuando en el Marketing Electoral ya no funciona la canción de Yuawi, liberan a la bestia de Pennywise. Jajajaja. “Por cierto es en León, Guanajuato”. “A Stephen King no le gusta esto”, “Qué raro el detrás de cámaras de IT 3”.

Anteriormente, otros partidos han utilizado personajes para hacer campaña política

Juan Pablo Delgado, especialista en Derechos de las Personas LGBTI y cofundador de ´Amicus´, es el candidato de 'Movimiento Ciudadano' para la alcaldía de León, Guanajuato.

Es importante señalar que esta no sería la primera vez que los partidos políticos en México utilizan a personajes del cine y la televisión para hacer propaganda política.

En febrero, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue criticado por publicar una foto donde aparece con el famoso personaje ‘Baby Yoda’, usando un chaleco del partido. Además, hubo quienes comenzaron a preguntarse sobre si el PRI tenía el permiso de Disney.