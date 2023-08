Gomita recuerda lo reales que fueron sus peleas con Manola Díez en el Hotel VIP; estos altercados le hicieron recordar su triste vida familiar.

En tan sólo dos semanas del inicio de Hotel VIP, Manola Diez, de 49 años de edad, se ganó el papel de villana.

Las reacciones de Manola Diez la han llevado a pelear con sus compañeros, como ocurrió con Gomita y Roberto Tello.

En uno de los episodios de Hotel VIP, Manola Díez se quejó del rendimiento de sus compañeros como staff y les comenzó a gritar.

Gomita -de 29 años de edad- trató de tranquilizarla y hasta le ofreció comida, lo que provocó la ira de Manola Díez y la llamó falsa.

Tras la pelea con Manola Díez, Gomita no pudo evitar romper en llanto y Martha Figueroa la trató de consolar.

Gomita sólo trataba de ser solidaria y mediar la situación, pues su instinto se lo dictó.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Gomita contó que se sintió muy atacada y no soportó la pelea con su compañera ni que la tachara de falsa.

“Me sentía bien atacada, no estaba soportando, pero sabes que yo entendí que ella tenía como un conflicto y entonces lo que hice fue decirle no me ataques, no me digas falsa”

Gomita