Ya se ha dado a conocer las 5 actrices que interpretarán a Gloria Trevi en diferentes etapas de su vida, en la bioserie Ellas soy yo: Gloria Trevi.

A través de un video la cantante dijo que en su serie habrá muchas lágrimas, pero también habrá mucha música.

Las 5 actrices que se pondrán en la piel de Gloria Trevi son:

Luka Montellano

Valentina Delgado

Lu Rosette

Regina Villaverde

Scarlet Gruber

Estos talentos darán vida a la polémica compositora e intérprete musical: Gloria Trevi, a través de su bioserie.

¿Cómo irán apareciendo las 5 actrices en la serie de Gloria Trevi?

La actriz más chica Luka Montellano de 6 años, irá apareciendo en la serie de Gloria Trevi a través de flashblacks.

Al parecer veremos el lado más infantil de la cantante y las apariciones de la actriz serán esporádicas y breves.

Luka Montellano (Especial)

Por otro lado, Valentina Delgado que tiene 11 años recrearía a Gloria Trevi durante sus inicios como cantante y ya tiene experiencia con las bioseries.

La actriz en algún momento interpretó al personaje de Livia (Sylvia Pasquel de niña) en el programa que recreó la vida de Silvia Pinal.

Valentina Delgado (Especial)

Otra de las actrices más destacadas es Lu Rossete, quien interpretará a una Gloria Trevi adolescente, quien entrará en contacto con el mundo de la música de manera profesional.

Al parecer será en esta etapa de la cantante que veremos como se acerca a la mano de Sergio Andrade.

Lu Rossete desde bebé fue modelo y tuvo una participación en la serie “Los elegidos”, por lo que ahora será una sorpresa verla en Gloria Trevi.

Lu Rosette (Especial)

Finalmente Regina Villaverda será una actriz que debutará en la bioserie de Gloria Trevi y tendrá su primera oportunidad en la pantalla chica.

Ella fue elegida entre miles de jóvenes que querían interpretar a Gloria Trevi en esta etapa del despegue de su carrera.

Regina Villaverde (Especial)

Gloria Trevi mando un video de agradecimiento hacía las actrices y dijo sentirse orgullosa de estos talentos.

“Yo me conmuevo mucho porque de una u otra manera es como si me viera mi misma en esas diferentes etapas en las que si yo pudiera decirme algo me diría ve adelante, no tengas miedo”, dijo la actriz para el programa ‘Hoy’.