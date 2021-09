Explosiva pelea: Pablo Montero le exige respeto a Celia Lora dentro de La Casa de los Famosos

Afortunadamente Kimberly Flores no se llevó la polémica con ella, los conflictos dentro de La Casa de los Famosos siguen siendo el pan de cada día. El reality show de Telemundo sigue acaparando titulares.

La nueva pelea la protagonizan Pablo Montero y Celia Lora y es que el cantante explotó contra la hija de Alex Lora por la actitud y el comportamiento de ésta.

Verás, la pelea se originó porque Alicia Machado se quejó con algunos integrantes de La Casa de los Famosos del comportamiento de Celia Lora, quien asegura se ha dedicado a hablar mal y a espaldas de los demás .

Tales palabras fueron apoyadas por Pablo Montero, quien encaró a Celia Lora y le exigió respeto por los demás , pero la playmate no se quedó callada.

Celia Lora asegura que le hizo íntima confesión Pablo Montero

Celia Lora recordó haber conocido a Pablo Montero de una mala forma al punto que él, por estar intoxicado, le habría confesado que se quería acostar con ella, acusación que él desmintió.

“No tienes educación, respétame, no te lo vuelvo a decir, respétame”, le exigió Pablo Montero por lo que Celia Lora le exigió lo mismo: “Aplícalo tú también cuando conozcas a una mujer. Yo nunca he conocido a alguien y lo primero que me diga es ‘siempre te he querido coger’ ”.

Además de exigirle que deje de hablar a espaldas de la gente, Pablo Montero le pidió limpiar la cocina y ayudar a recoger la casa, petición de la que se burló la hija de Alex Lora.

Cecilia Lora temió que Pablo Montero la golpeara

“Respeta, no esté hablando tanta porquería, de Alicia por ejemplo, te la acabaste”, seguía reclamando Pablo Montero a Celia Lora quien negaba estar hablando de los demás.

Por lo que sin llegar a un acuerdo, Celia Lora se fue a quejar de la actitud de Pablo Montero con Gisella Aboumrad, a quien le aseguró que pensó que Pablo Montero la golpearía pese a que él le reclamaba a varios metros de distancia.