Pablo Montero explota contra su ex esposa y su nuevo novio

Durante el programa televisivo Hoy, el cantante Pablo Montero se defendió de las acusaciones en su contra luego de que se peleara con su ex esposa.

Y es que en redes sociales se difundieron varios videos en donde Pablo Montero aparecía discutiendo con Carolina Van Wielink enfrente de sus hijas.

En su entrevista para el programa Hoy, el cantante mexicano Pablo Montero aclaró varios rumores que han surgido de los videos.

Entre estos, Pablo Montero aseguró que la madre de sus hijas miente al decir que tiene una orden la cual le a él impide ver a sus hijas.

Y es que en el video se les oye discutir sobre quien cuidar de las niñas durante el fin de semana, cosa que él dijo, ella no ha estado cumpliendo.

“Está diciendo (en el video) que el próximo fin de semana que me toca, igual volvió a violar la ley desapareciéndose”

Asimismo, Pablo Montero aprovechó la conversación en el programa para leer una aclaración de su abogado sobre el tema.

“Las declaraciones de la ex cónyuge de mi cliente resultan sumamente fuera de la realidad, y de la realidad jurídica, pues aseverar que tiene una orden de restricción en contra de mi cliente y de las niñas”

Pues el documento que tiene la ex esposa del cantante mexicano no es una orden de restricción es una medida precautoria.

“lo único que tiene es una medida precautoria, donde el Ministerio Público pide a mi cliente no haga actos de molestia, lo cual está lejos de una orden de restricción”

Sin embargo, finalmente el también actor, Pablo Montero reveló que el motivo de su enojo no fue este acto legal, sino la actual pareja de la madre de sus hijas.

“Por mí que se vayan a un hotel, que se vayan a otro lado o donde viva él, no sé… pero ahí no, es la casa de mis hijas, por eso está el video ese donde me puse como león”

Pablo Montero