Esto no le va a gustar a Niurka: Laura Bozzo se quedará en La Casa de los Famosos 15 días más debido a que Telemundo no quiere dejarla ir por cuestión de rating.

Así lo dio a conocer Elisa Beristain a través del programa Chisme No Like, donde aseguró que no fue mentira que Laura Bozzo pretendía salir del polémico reality a principios de este mes de junio; sin embargo, hubo cambio de planes.

Resulta que la gente ha respondido muy bien a la participación de Laura Bozzo en “La casa de los famosos”, por lo que Telemundo se arregló con la conductora, de 69 años de edad, para que extender su participación.

“Esto es un conflicto para Telemundo porque obviamente no la quiere dejar ir”, dijo la periodista y explicó que Telemundo está compitiendo con Univisión en rating gracias a la veterana conductora.

Laura Bozzo (Captura de pantalla / YouTube)

Laura Bozzo se convierte en la reina del rating

“Es real que Laura Bozzo se quería ir. Es real que ella fue contratada por Imagen TV, es real… pero la están tratando de convencer que se quede por más tiempo ya que Niurka quedó desplazada, ya es la segundona”, subrayó.

Para sustentar lo dicho, Elisa Beristain comparó el rating de Telemundo y Univisión del pasado 3 de junio, día en que “La casa de los famosos” fue vista por 1.1 millones de televidentes mientras que el programa de la competencia, logró 1.2 millones.

Rating Telemundo vs Univisión (Chisme No Like)

Así como el domingo, día en que Univisión transmitió futbol alcanzando un rating de 3.1 millones de televidentes mientras que el reality superó el millón de vistas.

El pasado lunes, “La casa de los famosos” continuó como el más visto al conseguir un millón y medio de televidentes mientras que Univisión consiguió poco más de la misma cantidad.

Es decir: Telemundo y Univisión se están peleando directamente por rating.

Rating Telemundo vs Univisión (Chisme No Like)

Laura Bozzo tendría su programa en Telemundo

Por otro lado, ahora que Laura Bozzo quedó fuera de Imagen TV, Telemundo estaría considerando darle un programa una vez que salga de la famosa casa.

“Así son las cosas, a la gente le está gustando y al público lo que pida”, insiste la titular de Chisme No Like, quien recuerda que la conductora en el pasado habló mal de México por lo que es increíble que tenga millones de seguidores.